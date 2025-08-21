UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk ma&ccedil;ında Benfica yı ağırlayan Fenerbah&ccedil;e nin Brezilyalı oyuncusu Fred, karşılaşmanın ardından a&ccedil;ıklamalarda bulundu. &Uuml;ZG&Uuml;N&Uuml;Z, MA&Ccedil;I KAZANABİLİRDİK Turu ge&ccedil;me konusunda &uuml;mitli olduğunu ifade eden Fred, İyi bir ma&ccedil; oldu ama &uuml;zg&uuml;n&uuml;z sonu&ccedil;tan dolayı. Ma&ccedil;ı kazanabilirdik. İyi bir takıma karşı oynadık. Takım olarak bence iyi bir iş &ccedil;ıkardık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha fazlasını yapabilirdik. Daha hi&ccedil;bir şey bitmedi. İkinci ma&ccedil; var ve kazanmak istiyoruz. Oraya tur atlamaya gideceğiz. şeklinde konuştu. BERABERLİK İ&Ccedil;İN OYNADILAR Benfica nın buraya beraberlik i&ccedil;in geldiğini ifade eden Fred, Onlar beraberlik i&ccedil;in oynadı. İkinci ma&ccedil;ı evlerinde oynayacaklar &ccedil;&uuml;nk&uuml;. Onlar i&ccedil;in beraberlik k&ouml;t&uuml; değil. Gol atmamız gerekiyordu ama yapamadık, şanslarımız da oldu aslında. İyi m&uuml;cadele ettik. Bitmedi. R&ouml;vanş var ve şansımız olduğunu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum &ccedil;&uuml;nk&uuml; biz iyi bir takımız. R&ouml;vanşta daha iyisini ortaya koymalıyız ve daha sabırlı olmalıyız. Orada kazanmamız gerekiyor tur i&ccedil;in. ifadelerini kullandı.