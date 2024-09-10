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        Haberler Dünya Fransız muhalif Bardella'nın AP'deki işini kanıtlamak için sahte delile başvurduğu iddiası | Dış Haberler

        Fransız muhalif Bardella'nın AP'deki işini kanıtlamak için sahte delile başvurduğu iddiası

        Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Jordan Bardella'nın, 2015'te parti içinde halihazırda başka bir görevi üstlenmesine rağmen, aynı zamanda Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili yardımcılığı işini yaptığını kanıtlamak için sahte deliller üretilmesine yardımcı olduğu iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 14:59 Güncelleme: 10.09.2024 - 14:59
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        Aşırı sağcı Bardella'ya 'sahte delil' suçlaması
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        Fransız Liberation gazetesinin haberine göre, AP'de "hayali istihdam sağlamakla" suçlanan aşırı sağcı milletvekili Marine Le Pen'in davası, 30 Eylül'de Paris Temyiz Mahkemesi'nde başlayacak.

        Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanan Le Pen ve partisi Ulusal Birlik (RN) ile birlikte 26 kişinin yargılandığı davada sanıklar, 10 yıla kadar hapis ve 1 milyon avroya kadar para cezası alma riskiyle karşı karşıya.

        RN partisinin mevcut lideri Bardella, ay sonunda mahkeme karşısına çıkacak isimler arasında yer almıyor. Ancak gazeteci Tristan Berteloot'un 13 Eylül'de yayımlanacak "Kazanma Makinesi" adlı kitabında, Bardella'nın adaleti yanıltmak ve 2015'te üstlendiği AP milletvekili yardımcılığı görevinin hayali olmadığını kanıtlamak için sahte belgeler üretmeye katkıda bulunduğu iddia edildi.

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        Kitaba göre, Bardella, 2015'te dönemin aşırı sağcı AP üyesi Jean-François Jalkh'ın yanında yaklaşık 4 ay AP milletvekili yardımcılığı görevi yaptı ve bu süreçte toplam 10 bin 444 avro aldı.

        Aşırı sağcı partinin 2015'te yayımladığı bir belgeye göre Bardella, aynı dönemde eski RN Başkan Yardımcısı Florian Philippot ile birlikte çalışıyor olarak gösteriliyor.

        Partisiyle ters düşen eski aşırı sağcı AP milletvekili Aymeric Chauprade ise Mart 2017'de yaptığı bir açıklamada, Bardella'nın AP milletvekili yardımcılığı görevini gerçek anlamda üstlenmediğini ve Philippot'un iletişim işlerine yardım ettiğini ifade etti.

        Bu iddiaların ardından RN partisinin internet sitesinde yapılan açıklamada, Bardella'nın Liberation gazetesinde yer alan "asılsız suçlamaları" reddettiği belirtildi.

        Açıklamada, Bardella'nın hala öğrenci olduğu dönemde, 16 Şubat ile 30 Haziran 2015 tarihleri arasında Jalkh'in yardımcısı olarak yarı zamanlı işe alındığı ve bu çerçevede çalıştığı savunulurken, gazetede yer alan iddialar, RN'nin suçlandığı AP'deki "hayali istihdam" davasının başlamasına günler kala yapılan istikrarsızlaştırma girişimi olarak değerlendirildi.

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        Olay

        Le Pen'in, AP milletvekili olduğu dönemde iki kişiye hayali danışmanlık hizmetleri karşılığında AP fonlarından maaş ödediği iddia ediliyor.

        Marine Le Pen ve Ulusal Cephe (FN) partili bazı AP milletvekilleri hakkında 2004-2016 yılları arasında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları iddiasıyla Fransa'da 2015'te soruşturma başlatılmıştı.

        Paris Savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen de dahil olmak üzere 11 FN partili AP milletvekili hakkında AB fonlarını kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını talep etmişti.

        Savcılık ayrıca Le Pen ve Jean-Marie Le Pen de dahil olmak üzere 6 kişinin kamu fonlarını zimmete geçirme suçuna ortak olmaktan da yargılanmasını istemişti.

        FN partisi, 2018'de isim değiştirerek RN adını aldı.

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