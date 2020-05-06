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Fransa'da Yoğun Bakım Uzmanı olan Prof. Dr. Yves Cohen yaptığı açıklamada Fransa'da ilk vakanın 27 Aralık tarihinde tespit edildiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Fransa’da aralık ayında hastalanan bir kişide geriye dönük olarak Covid-19 testinin pozitif bulunduğuna dair haberleri ihtiyatla karşılamak lazım" açıklamasında bulundu.

"EĞER DOĞRU İSE BAZI BİLGİLERİMİZİN REVİZE EDİLMESİ GEREKECEK"

Prof. Dr. Özlü, sözlerine şöyle devam etti: "Bu olgunun filyasyon çalışmasının tam olarak yapılması ve Çin’le ilişkili bir kaynağın olmadığının netleştirilmesi şart. Çünkü Çin’de ilk olgular Aralık başında fark edilse de, hastalığın Kasım hatta Ekim 2019’da başlamış olabileceği düşünülüyor. Yine bu olgunun hangi test yöntemiyle pozitif bulunduğunun açıklanması gerekiyor. Bazı testlerde yalancı pozitiflik olabiliyor, çünkü. Olgu bilimsel literatüre uygun olarak analiz edilip yayınlanırsa üzerinde tartışıp konuşabiliriz. Eğer doğru ise bu olgu, bazı bilgilerimizin revize edilmesini gerektirecek ve pandemiyle ilgili bazı algılarımızı değiştirecek potansiyele sahip."