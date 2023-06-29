İHA

Fransa’da en yüksek idari mahkeme, Müslüman kadın futbolcuların Fransa Futbol Federasyonu'na (FFF) açtığı davada kararını verdi. Mahkeme, FFF tarafından maçlarda futbolcuların başörtüsü takmasına yönelik getirilen yasağın “uygun ve orantılı” olduğuna karar verdi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, spor federasyonlarının müsabakalarda sporculara kıyafet konusunda tarafsızlık zorunluluğu getirilebileceği ve buna yetkisi olduğu ifade edildi.

FIFA, 2014'te futbolcuların başörtüsü takmasına yönelik yasağı kaldırmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO