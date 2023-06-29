Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol

Fransa’da mahkeme, futbol federasyonunun başörtü yasağını onadı

Fransa’da en yüksek idari mahkeme, Fransa Futbol Federasyonu'nun kadın futbolcuların maçlarda başörtüsü takma yasağını onadı

Giriş: 29.06.2023 - 18:28 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa’da mahkeme, futbol federasyonunun başörtü yasağını onadı
İHA

Fransa’da en yüksek idari mahkeme, Müslüman kadın futbolcuların Fransa Futbol Federasyonu'na (FFF) açtığı davada kararını verdi. Mahkeme, FFF tarafından maçlarda futbolcuların başörtüsü takmasına yönelik getirilen yasağın “uygun ve orantılı” olduğuna karar verdi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, spor federasyonlarının müsabakalarda sporculara kıyafet konusunda tarafsızlık zorunluluğu getirilebileceği ve buna yetkisi olduğu ifade edildi.

FIFA, 2014'te futbolcuların başörtüsü takmasına yönelik yasağı kaldırmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çorum'da 3 araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Çorum'da 3 araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Süper Loto çekiliyor!
Süper Loto çekiliyor!
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Amasya'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Amasya'da sağanak su baskınlarına neden oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.