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Herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan önergenin oylamasına katılan senatörlerden 305'i 'evet' yönünde oy kullanırken bir senatör 'hayır' oyu verdi, 30 senatör de çekimser kaldı.

Oylama sonrası açıklama yapan Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı Christian Cambon, bunu Fransa'nın Ermeni halkıyla 'dostluğunun ve dayanışmasının' bir sembolü olarak gördüklerini belirtti.

Senatör Patrick Kanner, tanımanın 'sadece sembolik değil, aynı zamanda görev olduğunu' dile getirdi.

Turizmden ve yurt dışındaki Fransızlardan sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne ise söz konusu kabulün Fransa'nın 'tüm nüfuzunu ve kapasitesini' kaybetmesine neden olacağını ve Paris'in artık yardım etmek istediklerine de hiçbir faydasının olmayacağı çıkışında bulundu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un en Marche Partisi'nden Senatör Alain Richard, tanıma kararına temkinli yaklaştı. Karardaki 'motivasyonu' paylaşmakla birlikte tek taraflı bir tanımanın çatışma bölgesine ilave zorluklar getireceğini ifade etti.

Dünyadaki hiçbir ülke, Dağlık Karabağ'ı tanımıyor.

ÖNERGE BEŞ PARTİ TARAFINDAN TEKLİF EDİLMİŞTİ

'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıma önergesi Senato'daki Bruno Retailleau, Patrick Kanber, Hervé Marseille, Éliane Assassi ve Guillaume Gontard olmak üzere beş siyasi parti grup lideri tarafından teklif edildi.

Yasa teklifinde 'Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan'ın askeri saldırıları ve bölgeye yabancı savaşçı (cihatçı) götürüldüğü' iddiaları yer alıyor ve bu iddialar kınanıyor.

Teklifi hazırlayan senatörler, savaş suçu soruşturması açılmasını talep ederken, yerlerinden edilenlerin evlerine geri dönüşüne de yardım edilmesini ve bölgedeki Ermenilere ait tarihi eserlerin korunmasını istiyor.

'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımayı öngören tasarı, bu tanımanın bölgedeki barış görüşmelerinin de bir enstrümanı olarak kullanılması çağrısında bulunuyor.

Teklifle ilgili konuşan Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Christian Cambon, oylama öncesi Azerbaycan ve Ermenistan Büyükelçileri'nin de görüşlerine başvurulacağını söyledi.

Cambon, "Bu teklif bizim Ermenistan ile dayanışmamıza güçlü bir vurguda bulunuyor. Dağlık Karabağ'da yaşanan bir trajedi ile karşı karşıya bulunduğumuz sırada bu adımı atıyoruz" dedi.

Bu arada geçtiğimiz günlerde Fransa'da Ermenistan için yardım toplayan bir derneğe destek ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça da müdahale etme hakkınız yoktur" demişti.