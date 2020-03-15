15 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, koronavirüs şüphesiyle antienflamatuar (iltihapla savaşan ilaçlar, yangı önleyici) içeren soğuk algınlığı ilaçların alınmasının enfeksiyonu daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulundu.
ATEŞ DÜŞÜRMEK İÇİN...
Bakan Veran, yüksek ateşle koronavirüs taşıdığı şüphesi içinde olan kişilerin grip semptomlarını azaltmak için ağrı kesici kullanmamalarını istedi.
Bazı ağrı kesicilerin koronavirüs enfeksiyonunu daha da kötüleştirebileceğini kaydeden Bakan Veran, virüs şüphesi olanların mutlaka doktora danışmalarını, ateş düşürmek için sadece parasetamol etken maddeli ilaçların alınmasını önerdi.
Profesör Jean-Louis Montastruc
Fransa'daki Toulouse Hastanesi'nden Farmakoloji Başkanı Jean-Louis Montastruc, “Antienflamatuar ilaçlar ateş veya enfeksiyon olduğunda komplikasyon riskini artırıyor" açıklamasında bulundu.
Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu
"BAĞIŞIKLIĞI BASKILIYOR, VÜCUDUN SAVAŞMA GÜCÜNÜ ZAYIFLATIYOR"
Habertürk'e konuşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, "Belçikalı doktorlar da bazı ilaçları kullanmayın diye kendi görüşlerini belirtiyorlar. Aslında doğru olan şu; koronavirüsün henüz kontrollü çalışmalarla etkinliği gösterilmiş kesin bir tedavisi yok, sadece denenen ilaçlar var. Hastalığı, tedavi almadan atlatan kişiler bağışıklık sistemi sağlıklı olan kişilerdir. Öte yandan kortizon ve antienflamatuar ilaçlar bağışıklığı baskılayan ve vücudun savaşma gücünü zayıflatan ilaçlardır. Bu nedenle kortizon, hastanelerde tedavi gören ve şok dönemine giren çok sınırlı hasta dışında tedavi önerilerinde yer almaz" açıklamasında bulundu.
ŞİDDETLİ KORONA VAKALARINI İNCELEDİLER...
Viyana Üniversite Hastanesi'nde yapılan bir araştırma, şiddetli koronavirüs vakalarının hepsinin önceden antienflamatuar içeren bir soğuk algınlığı ilacı aldığını buldu. Yapılan küçük ölçekli çalışma, alınan ilacın virüsü güçlendirdiğini ve çoğalmasını hızlandırdığını gösterdi. Bu çalışma, koronavirüsün neden İtalya'da bu kadar şiddetli ve çok vakaya neden olduğunu bulmak amacıyla yapıldı. Tüm bu vakaların önceden ilaç aldığı bulundu. Ancak, yapılan çalışmanın bir sonuca varmak için yeterince büyük olmadığı kaydedildi.
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