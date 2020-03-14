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İngiltere'de yeni doğan bir bebekte koronavirüse rastlandı. Doğumdan 30 saat sonra koronavirüs teşhisi konulan bebeğe, virüsün anneden mi yoksa doğum sırasında mı bulaştığı araştırılıyor. İngiltere'de yeni doğan bir bebeğin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bebek, dünyanın en küçük koronavirüs vakası...

TEST UYGULANAN BEBEĞE 30 SAAT SONRA KORONAVİRÜS TEŞHİSİ!

Başkent Londra'da bir anne, hamileliğinin son günlerinde zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Doğumdan sonra genç kadının koronavirüse yakalandığı belirlendi. Test uygulanan bebeğe 30 saat sonra koronavirüs teşhisi konuldu.

FARKLI HASTANEDEKİ ANNENİN DURUMU DAHA AĞIR

Annenin durumunun bebeğe göre daha ağır olduğu paylaşıldı. Bebek ile anne farklı hastanelerde tedavi görüyor. Doktorlar, bebeğin virüsü doğum sırasında mı yoksa rahim yoluyla mı kaptığını araştırıyor.

BİLNEN EN KÜÇÜK KORONAVİRÜS KURBANI İRAN'DAYDI

Ülkede koronavirüsten ölen çocuk bildirilmedi. Bilinen en küçük koronavirüs kurbanı ise İran'dan... Ülkede 3 yaşındaki bir lösemi hastası çocuğun virüsün yol açtığı hastalık yüzünden hayatını kaybettiği açıklanmıştı.