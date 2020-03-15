15 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgınında bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor. İtalya'da can kaybı 1441'e ulaşırken, İspanya'da 191 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının 91'e çıktığı Fransa'da ise vaka sayısı 4 bin 500'e ulaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz" ifadelerini kullandı.
Peki, koronavirüsten nasıl korunacağız? Dünya Sağlık Örgütü uyardı...
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN KORUNMA UYARISI
Koronavirüsü durdurmaya yardımcı olmak için bu beş basit şeyi yapın:
* ELLERİNİZİ SIK SIK YIKAYIN.
* DİRSEĞİNİZİN İÇİNE DOĞRU ÖKSÜRÜN.
* YÜZÜNÜZE DOKUNMAYIN.
* 1 METRELİK MESAFEYİ KORUYUN.
* KENDİNİZİ HASTA HİSSEDİYORSANIZ EVDE KALIN.
14 GÜN KURALINA DİKKAT!
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirterek, şunları vurguladı: "Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez."
ELLERİMİZİ NASIL YIKAMALIYIZ?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),el yıkarken nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunda bilgi verdi. İşte el yıkarken yapmanız gerekenler...
1-Ellerinizi suyla ıslatın.
2- Tüm el yüzeyinizi kaplayacak kadar sabun uygulayın.
3- Avuç içlerinizi ovun.
4- Sağ avuç içi ve birbirine geçirilen parmaklarla sol elinizin üstünü yıkayın. Aynı hareketi sağ eliniz için de yapın.
5- Avuç içleri birbirine bakacak şekilde, parmaklarınızı birbirine geçirerek yıkayın.
6- Parmaklar birbirine kenetlenmiş bir şekilde avuç içlerinizi yıkayın.
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