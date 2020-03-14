AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada Umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

BAKAN KOCA: LÜTFEN ZİYARETÇİ SABUL ETMEYİN

"Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez."

İLK VAKA SALI GECESİ AÇIKLANMIŞTI

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının virüsü Avrupa'dan alan bir kişide görüldüğü Salı gecesi açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sonraki 4 vakanın da ilk hastanın takibe alınan yakın çevresinden olduğunu belirtmişti.