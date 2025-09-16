Fransa Ligue 1'de 4. haftanın sonuçları ve puan durumu
Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 4. hafta maçları tamamlandı. Marsilya, Lille, Paris SG ve Lyon üç puanın sahibi oldu. İşte Fransa Ligue 1'de 4. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...
Fransa Ligue 1'de 4. hafta, Rennes ve Lyon ekipleri arasındaki mücadele ile sona erdi.
Paris SG, kendi sahasında ağırladığı Lens'e karşı üstünlük kurarak 2-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 12 puana ulaştı. Konuk Lens ise bu mücadaleden eli boş döndü.
Lille evindeki karşılaşmada, rakibi Toulouse kulübünü 2-1 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 10'a yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Toulouse ise 6 puanda kaldı.
Marsilya, kendi sahasında Lorient takımını ağırladı. Marsilya karşılaşmayı 4-0 kazanarak puanını 6'ya yükseltti. Konuk ekip Lorient ise 3 puanda kaldı.
Zor deplasman atmosferinde mücadele eden Lyon, rakibi Rennes'e karşı 3-1 mağlup olup, puan kaybetti. Bu sonuçla birlikte ev sahibi Rennes puanını 7'ye yükseltirken Lyon 9 puanda kaldı.
Nice evinde konuk ettiği Nantes'i 1-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.
Monaco, bu hafta Auxerre'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Monaco oldu.
Lig'in 4. haftasında Paris FC deplasmanda Brest'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Paris FC oldu: Maç 2-1 tamamlandı.
Metz, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Angers ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.
Strasbourg, zorlu mücadelede rakibi Havre'yi 1-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.