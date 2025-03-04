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        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa Ligue 1'de 24. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 24. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

        Fransa Ligue 1'de 2024/2025 sezonundaki 24. hafta maçları tamamlandı. Paris SG, Lyon, Marsilya ve Lille haftayı galibiyetle kapattı. İşte Fransa Ligue 1'de 24. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:30
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        Fransa Ligue 1'de 24. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
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        Fransa Ligue 1'nin 24. haftasının son maçı, Marsilya ve Nantes arasında oynandı.

        Marsilya evindeki karşılaşmada, rakibi Nantes kulübünü 2-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 49'a yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Nantes ise 24 puanda kaldı.

        Lyon, kendi sahasında Brest takımını ağırladı. Lyon karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 39'a yükseltti. Konuk ekip Brest ise 33 puanda kaldı.

        Paris SG, kendi sahasındaki maçta rakibi Lille'yi 4-1 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 62'ye yükseltti. Konuk ekip Lille ise 41 puanda kaldı.

        Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Lille, ev sahibi Paris SG'i deplasmanda 4-1 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Lille puanını 41'e yükseltmeyi başardı.

        Reims'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Monaco, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

        Lig'in 24. haftasında Nice deplasmanda St Etienne'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Nice oldu: Maç 3-1 tamamlandı.

        Havre, 24. haftada oynanan mücadelede Lens'i 4-3 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Havre böylece 20 puana yükseldi. Havre'yi ağırlayan Lens ise 33 puanda kaldı.

        Zorlu deplasmanda Rennes ev sahibi rakibi Montpellier'i 4-0 mağlup etti.

        Toulouse, 24. haftada oynanan mücadelede Angers'i 4-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Toulouse böylece 33 puana yükseldi. Toulouse'yi ağırlayan Angers ise 27 puanda kaldı.

        Strasbourg, bu hafta Auxerre'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Strasbourg oldu.

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 24. Haftanın Sonuçları
        28.02.2025 22:45
        Monaco
        3
        Reims
        0
        İY(2-0)
        01.03.2025 19:00
        Saint Etienne
        1
        Nice
        3
        İY(1-1)
        01.03.2025 21:00
        Lens
        3
        Havre AC
        4
        İY(2-2)
        01.03.2025 23:05
        Paris St Germain
        4
        Lille
        1
        İY(4-0)
        02.03.2025 17:00
        Olympique Lyon
        2
        Stade Brest 29
        1
        İY(1-1)
        02.03.2025 19:15
        Montpellier
        0
        Rennes
        4
        İY(0-1)
        02.03.2025 19:15
        Angers
        0
        Toulouse
        4
        İY(0-0)
        02.03.2025 19:15
        Auxerre
        0
        Strasbourg
        1
        İY(0-0)
        02.03.2025 22:45
        Marsilya
        2
        Nantes
        0
        İY(0-0)

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 24. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Paris St Germain
        		24 19 5 0 62 43
        2
        Marsilya
        		24 15 4 5 49 23
        3
        Nice
        		24 13 7 4 46 21
        4
        Monaco
        		24 13 4 7 43 17
        5
        Lille
        		24 11 8 5 41 12
        6
        Olympique Lyon
        		24 11 6 7 39 13
        7
        Strasbourg
        		24 10 7 7 37 6
        8
        Toulouse
        		24 9 6 9 33 5
        9
        Lens
        		24 9 6 9 33 0
        10
        Stade Brest 29
        		24 10 3 11 33 -4
        11
        Rennes
        		24 9 2 13 29 2
        12
        Auxerre
        		24 7 7 10 28 -4
        13
        Angers
        		24 7 6 11 27 -12
        14
        Nantes
        		24 5 9 10 24 -14
        15
        Reims
        		24 5 7 12 22 -12
        16
        Havre AC
        		24 6 2 16 20 -27
        17
        Saint Etienne
        		24 5 4 15 19 -32
        18
        Montpellier
        		24 4 3 17 15 -37

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 25. Hafta Maçları
        07.03.2025 22:45
        Toulouse
        Monaco
        08.03.2025 19:00
        Rennes
        Paris St Germain
        08.03.2025 21:00
        Lille
        Montpellier
        08.03.2025 23:05
        Marsilya
        Lens
        09.03.2025 17:00
        Stade Brest 29
        Angers
        09.03.2025 19:15
        Reims
        Auxerre
        09.03.2025 19:15
        Havre AC
        Saint Etienne
        09.03.2025 19:15
        Nantes
        Strasbourg
        09.03.2025 22:45
        Nice
        Olympique Lyon
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