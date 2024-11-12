Fransa-İsrail Gerilimi: Kudüs’teki olayın ardından diplomatik kriz derinleşiyor

7 Kasım’da, Barrot’un Zeytin Dağı’ndaki Pater Noster Kilisesi kompleksini ziyaret etmesi planlanırken, diplomatik statüye sahip iki Fransız güvenlik yetkilisi kısa bir süreliğine İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Fransa tarafından Kudüs’te yönetilen dört tarihi alandan biri olan bu kompleks, Paris’in sorumluluğunda bulunuyor. Ancak bu durum, Fransa’nın kutsal şehirdeki mülkleri konusunda İsrail ile ilk kez sorun yaşadığı bir olay değil.

Fransa’nın Tepkisi

France 24 kanalına konuşan Barrot, İsrail Büyükelçisi ile yapılacak toplantının içeriğine dair şu açıklamada bulundu:

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ülkelerini ziyaret eden her yabancı liderin İsrail güvenlik güçleri tarafından korunduğunu ve bu durumun Fransız yetkililerle yapılan hazırlık görüşmelerinde önceden açıklandığını ifade etti.

Barrot, toplantıda bu tür olayların tekrarlanmaması gerektiğinin ve izinsiz silahlı müdahalelerin kabul edilemez olduğunun bir kez daha vurgulanacağını söyledi. İsrail Büyükelçisi’nin, Barrot’nun ofis başkanıyla Fransa Dışişleri Bakanlığı’nda görüşmesi bekleniyor.

Büyüyen Diplomatik Gerginlik

Kudüs’teki bu olay, Fransa ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerdeki mevcut gerginliği daha da artırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Gazze’de kullanılan saldırı silahlarının İsrail’e tedarikinin durdurulması çağrısı yapması, ilişkilerin gerilmesinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Fransız hükümeti, İsrail savunma şirketlerinin Paris’teki bir ticaret fuarına katılımını engellemeye çalıştı ve İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki savaşlardaki tutumuna yönelik artan bir rahatsızlık duyduğunu açıkça ifade etti.