Fransa - İrlanda MAÇ SONUCU
Fransa, Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İrlanda ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan karşılaşmayı Fransa, Aurelien Tchouameni ve Marcus Thuram'ın golleriyle 2-0 kazandı ve 5'te 5 yaptı
Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile Stephen Kenny'nin yönetimindeki İrlanda karşı karşıya geldi.
Parc des Princes'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Fransa 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 18. dakikada Aurelien Tchouameni ve 48. dakikada Marcus Thuram kaydetti.
Grubun bir sonraki maçında Fransa deplasmanda Hollanda ile karşılaşırken, İrlanda da kendi maç haftasında Hollanda'yı ağırlayacak.