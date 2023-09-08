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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Fransa - İrlanda MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ - Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Futbol Haberleri

        Fransa - İrlanda MAÇ SONUCU

        Fransa, Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İrlanda ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan karşılaşmayı Fransa, Aurelien Tchouameni ve Marcus Thuram'ın golleriyle 2-0 kazandı ve 5'te 5 yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 00:19 Güncelleme: 08.09.2023 - 00:51
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        Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile Stephen Kenny'nin yönetimindeki İrlanda karşı karşıya geldi.

        Parc des Princes'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Fransa 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 18. dakikada Aurelien Tchouameni ve 48. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

        Grubun bir sonraki maçında Fransa deplasmanda Hollanda ile karşılaşırken, İrlanda da kendi maç haftasında Hollanda'yı ağırlayacak.

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