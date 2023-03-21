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Fransa Dışişleri'nden İsrailli bakana, "Çirkin açıklama" eleştirisi

Fransa, aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Paris ziyaret sırasında Filistin halkının varlığını inkar eden açıklamalarının "çirkin" ve "sorumsuzca" olduğunu bildirdi.

Giriş: 21.03.2023 - 22:58 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa Dışişleri'nden İsrailli bakana,
AA

Dışişleri Bakanlığı, Smotrich'in tartışmalara yol açan sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Smotrich'in Filistin halkının varlığını inkar eden sözlerinin "çirkin" ve "sorumsuzca" olduğu belirtilen açıklamada, İsrail hükümetinde yüksek yetkilere sahip kişiler vakur davranmaya, başkalarının haysiyetine saygı duymaya ve gerilimi artıracak her türlü ifadelerden kaçınmaya çağrıldı.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Paris ziyareti esnasında Likud Partisinin eski Başkanı Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada, "Filistin diye bir halk olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini" söylemişti.

Smotrich'in konuşma yaptığı kürsüde Ürdün ve işgal altındaki Filistin topraklarının da içinde olduğu İsrail haritası kullanması dikkati çekmişti.

Fotoğraf: AA

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