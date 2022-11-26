Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Fransa ile Danimarka, D Grubu'ndaki ikinci maçlarında karşı karşıya geliyor. İlk maçında Avustralya'yı 4-1 mağlup eden Fransa liderliğe yükselirken, Danimarka ise Tunus ile golsüz berabere kaldı.

Fransa bu karşılaşmayı da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek ve liderliğini sürdürmek istiyor. Danimarka ise ilk galibiyetini alarak rakibini geride bırakmanın peşinde.