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Haberler Dünya Kupası 2022

Fransa - Danimarka maçı CANLI YAYIN

2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Fransa ile Danimarka, D Grubu'ndaki ikinci maçlarında karşı karşıya geliyor. İlk maçında Avustralya'yı 4-1 mağlup eden Fransa liderliğe yükselirken, Danimarka ise Tunus ile golsüz berabere kaldı

Giriş: 26.11.2022 - 18:01 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa - Danimarka maçı CANLI YAYIN

STAT: Stadyum 974
HAKEM: Szymon Marciniak
SAAT: 19.00
YAYIN: TRT1

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Fransa ile Danimarka, D Grubu'ndaki ikinci maçlarında karşı karşıya geliyor.
İlk maçında Avustralya'yı 4-1 mağlup eden Fransa liderliğe yükselirken, Danimarka ise Tunus ile golsüz berabere kaldı.

FRANSA: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud

DANİMARKA: Schmeichel, Kristensen, Andersen, Nelsson, Christensen, Damsgaard, Höjbjerg, Lindström, Eriksen, Maehle, Cornelius

Fransa bu karşılaşmayı da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek ve liderliğini sürdürmek istiyor. Danimarka ise ilk galibiyetini alarak rakibini geride bırakmanın peşinde.

Avustralya ile oynanan karşılaşmada ön çapraz bağları kopan Fransız savunma oyuncusu Lucas Hernandez, turnuvayı kapatmıştı.

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