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        Haberler Ekonomi Otomobil Fransa'daki 2 fabrikasını kapatacak - Otomobil Haberleri

        Fransa'daki 2 fabrikasını kapatacak

        Fransız lastik üreticisi Michelin, Fransa'daki 2 fabrikasını en geç 2026 yılı başında kapatacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 15:57 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:58
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        Fransa'daki 2 fabrikasını kapatacak
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        Michelin'den yapılan açıklamada, birkaç yıldır ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan Cholet ve Vannes fabrikalarında en geç 2026 başında üretimin durdurulmasının planlandığı belirtildi.

        "Avrupa'nın rekabet gücündeki düşüş" ve "otomobil ve kamyon lastiği pazarlarının yapısal dönüşümü", kapatma kararına gerekçe olarak gösterildi.

        Fransız lastik üreticisinin söz konusu fabrikalarında 1254 kişi çalışıyor.

        Öte yandan, Fransız perakende şirketi Auchan Retail International SA da yeniden yapılanma planı kapsamında çeşitli departmanlardan 2 bin 389 pozisyonu iptal etmeyi planladığını açıkladı.

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