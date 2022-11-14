Fransa'da yeni greve gidildi

AA

Fransız basınındaki haberlere göre, biyolog sendikaları, haftalardır karşı çıkmalarına rağmen hükümetin alana yönelik sosyal güvenlik bütçesinden 250 milyon avro azaltmaya gitmesini protesto için en az 3 günlük grev ilan etti.

Grev kararından sonra ülkedeki 4 bin 100 laboratuvarın 3 bin 900'ü acil durumlar hariç kan ve idrar dahil tüm analiz işlemlerini durdurdu.

Fransızlar, bu süre boyunca normal tıbbi testleri için sadece hastanelerin laboratuvarlarından hizmet alabilecek.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE CİDDİ AKSAMALARA NEDEN OLMASI BEKLENİYOR

Hükümet ise bütçe kısıtlamasına, bu laboratuvarların COVID-19 salgını döneminde test yaparak 7 milyar euro kar yapmasını gerekçe gösterdi.

Yetkililer, laboratuvarlardan aynı zamanda tıbbi testlerin fiyatlarını düşürmesini de istedi.

Ancak biyologlar, halihazırdaki fiyatlar üzerinden ek vergi ödemeye hazır olduklarını açıklayarak planlamanın, kırsal bölgelerde düşük kar sağlayan laboratuvarların etkilenmemesi için gelecek birkaç yıl için ertelenmesini talep etti.

Grev nedeniyle, evlerde tedavileri devam eden çok sayıda hastadan alınan örneklerin laboratuvarlarda testleri yapılamayacağından sağlık hizmetlerinde ciddi aksamaların yaşanacağı öngörülüyor.

* Haberin görselleri Unsplash'ten servis edilmiştir.