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        Haberler Dünya Fransa'da şoke eden olay: Acil servise kaldırılan yaşlı kadın, hastanenin çöp konteynerinde ölü bulundu

        Fransa'da şoke eden olay: Acil servise kaldırılan yaşlı kadın, hastanenin çöp konteynerinde ölü bulundu

        Fransa'da 85 yaşındaki annesini nöbet geçirdiği için hastaneye götüren kızı, annesinin cansız bedenini hastanenin çöp konteynerinde buldu. Olay sosyal medyada büyük tepki toplarken, gelişmeyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 15:34 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:43
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        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
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        Fransa'da sağlık hizmetleri, personel eksikliği ve hizmet koşulları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alırken, bir hastanenin acil servisine kaldırılan demans hastası kadının, kaybolduktan 2 gün sonra hastanenin bodrumundaki çöp konteynerinde ölü bulunması tepki topladı.

        La Provence gazetesinin haberine göre, demans hastası 85 yaşındaki kadın nöbet geçirdiği için 23 Şubat'ta kızı Claudine tarafından Aix-en-Provence şehrindeki bir hastanenin acil servisine getirildi.

        23 Şubat gecesi hastaneden kaybolduğu bildirilen yaşlı kadın, 25 Şubat'ta aynı hastanenin bodrum katındaki çöp konteynerinde, kızı tarafından ölü bulundu.

        ANNESİNİN ACİL SERVİSTEKİ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

        Foto: AP
        Foto: AP
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        Yaşlı kadını hastaneye getiren Claudine, annesinin tedavisi sürerken içecek almaya gittiğini, yaklaşık bir saat sonra döndüğünde ise annesinin acil servisteki yerinin değiştirildiğini belirtti.

        Hemşirelerin, kendisini annesinin tedavi gördüğü bölüme alamayacaklarını söylemesi üzerine eve dönen Claudine, hastaneden gelen telefonla annesinin kaybolduğunu öğrendi.

        Hastaneye gelen Claudine, yönetimden güvenlik kameralarına bakmasını istedi.

        BODRUMDAKİ ÇÖP KONTEYNERİNDE ANNESİNİN CANSIZ BEDENİNİ BULDU

        Foto: Unsplash
        Foto: Unsplash

        Hastane yönetimi güvenlik kameraları ile ilgilenen çalışanın izinde olduğunu ve kameralara erişim şifresinin kendilerinde bulunmadığını bildirdi.

        Claudine, hastane çevresinde ve sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak kayıp annesini aramaya başladı.

        İtfaiye görevlisi kuzeni ile hastanenin yakınlarında aramalarını sürdüren Claudine, 25 Şubat'ta hastanenin bodrumundaki çöp konteynerinde annesinin cansız bedenini buldu.

        Olay sosyal medyada tepki toplarken, Aix-en-Provence Savcılığı soruşturma başlattı.

        Claudine, annesinin ölümünden güvenlik kameralarına erişim sağlamayan hastaneyi sorumlu tutuyor.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #Fransa
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