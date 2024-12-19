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        Haberler Dünya Avrupa Fransa'da İsrailli taraftarlar Filistin bayraklı genci darbetti | Dış Haberler

        Fransa'da İsrailli taraftarlar Filistin bayraklı genci darbetti

        Fransa'da Nanterre ile İsrail'in Hapoel Holon basketbol takımları arasındaki müsabakada, sahaya Filistin bayrağıyla inen genç, İsrailli taraftarlarca darbedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 02:21 Güncelleme: 19.12.2024 - 02:21
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        Fransa'da İsrailli taraftarlar Filistin bayraklı genci darbetti
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        Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Nanterre'de oynanan maçta, Nanterre ile İsrail'in Hapoel Holon basketbol takımları karşılaştı.

        Sosyal medyada yer alan görüntülerde, maç sırasında sahaya Filistin bayrağıyla inen ve kendini kovalayan güvenlik görevlilerinden kaçarak tribüne giren gencin, İsrailli taraftarlarca darbedildiği görülüyor.

        Araya giren polis, İsrail takımının taraftarlarını uzaklaştırırken, Filistin destekçisi taraftarlara sert müdahalede bulundu. Bu sırada, İsrailli taraftarlar ise Filistin destekçisi taraftarlara hakaret etti.

        AA'nın haberine göre; Cergy-Pontoise İdari Mahkemesi, Nanterre Belediyesi'nin, müsabakanın seyircisiz oynanmasına dair kararını dün iptal etmişti. Filistin destekçilerinin, müsabakaya karşı Nanterre'de düzenlemeyi planladığı gösteriye de yasak getirilmişti.

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        #Fransa
        #haberler
        #Filistin
        #israil
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