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Haberler Dünya Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı dev protesto gösterileri düzenlendi - Dünya haberleri

Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı dev protesto gösterileri düzenlendi

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı ülke çapında 1 milyon 270 bin kişi protesto gösterileri düzenledi.

Giriş: 31.01.2023 - 22:21 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı dev protesto gösterileri düzenlendi - Dünya haberleri
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Fransa İçişleri Bakanlığı, ülkenin emeklilik sisteminde reform planlarına karşı ülke çapında düzenlenen protestolara toplam 1.272 milyon kişinin katıldığını açıkladı.

Halk 300'den fazla noktada hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen reformu protesto edildi.

Sendika temsilcileri ülke çapındaki protesto yürüyüşlerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, Fransız sendikalarının 7 ve 11 Şubat'ta emeklilik reformuna karşı yeni grevler ve gösteriler planladıklarını duyurdu.

Paris Belediyesi de emeklilik reformu karşıtı toplumsal hareketle dayanışma için kapalı kaldı.

Auvergne-Rhone-Alpes ve Rhone Valiliği, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Lyon kentindeki gösteride Fransa ve AB bayraklarına zarar verilmesi şiddetle kınanarak, "Bu eylemler Cumhuriyet ilkelerine aykırı" ifadeleri kullanıldı.

HÜKÜMETİN EMEKLİLİK REFORMU

Başbakan Elisabeth Borne, emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

Emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta ülke genelinde düzenlenen gösterilere 1 milyondan fazla kişi katılırken, önde gelen 8 sendika, halkı bugün tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.

Fotoğraf: AA, AP

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