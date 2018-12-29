29 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sarı Yeleklilerin protestolarını ekonomide geri adım atmasına rağmen durduramayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, resmi tatil konutunun bulunduğu Bregancon Kalesi'ni perşembe günü yaklaşık 40 Sarı Yelekli eylemci bastı. Marsilya ile Nice şehirleri arasındaki Bormes-les-Mimosas'ın Belediye Başkanı Francois Arizzi, Akdeniz kıyısındaki Ortaçağ'dan kalma kaleye protestocuların girmesini polisin engellediğini söyledi.
34 BİN EUROLUK HAVUZ YAPTIRDI
Protestocuların özel mülkiyete ait topraklara girerek kaleye sızmaya çalıştıklarını belirten Arizzi, "Bu delilik. Daha fazla demokrasi isteyen insanlar, işe insanların mülkiyetine saygı göstererek başlamalı" dedi. Arizzi, protestocuların yılmayıp yeniden deneyeceklerine dair sözler sarf ettiklerini de aktardı. Fransa'da Sarı Yelekler'de yansımasını bulan dar gelirlilerin öfkesine, yazın Macron'un Bregancon Kalesi'ne 34.000 euroluk havuz yaptırması da mazhar olmuştu. Çünkü kalenin zaten kendi plajı var.
İLK OLARAK DE GAULLE KONAKLAMIŞTI
Beşinci Cumhuriyet’in ilk cumhurbaşkanı Charles De Gaulle’ün 25 Ağustos 1964'te sürpriz biçimde ilk kez konakladığı Bregancon Kalesi, sonrasında tüm cumhurbaşkanları (Georges Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande ve Emmannuel Macron) için yazlık konaklama mekanı oldu.
BU CUMARTESİ EYLEM YERİNE HAVAİ FİŞEK
Sputnik'te yer alan habere göre ancak şu sıra Bregancon Kalesi'nde kimse kalmıyor. Elysee Sarayı, Emmanuel-Brigitte Macron çiftinin tatillerini nerede geçirdikleriyle ilgili açıklama yapmaya yanaşmıyor. Basına göre Macron çifti, Noel tatilini Pireneler'deki La Mongie'nin kayak tesislerinde geçirme planını Sarı Yelekler protestoları yüzünden iptal etti. Başkent Paris'te ise Sarı Yeleklerin her cumartesi birbirine kattığı Champs-Elysees Caddesi'nde bu cumartesi ve 31 Aralık günü geleneksel havai fişak gösterisi düzenleme planlarından vazgeçilmedi.
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