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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan Türkçe olarak yaptığı paylaşımda, Fransa'nın Türkiye ile dayanışmasını devam ettirmekte kararlı olduğunu vurguladı

Giriş: 25.02.2023 - 02:35 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı
Macron'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı
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AA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Türkiye ile dayanışmasını devam ettirmekte kararlı olduğunu bildirdi.

Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği videokonferans sonrası Twitter'dan Türkçe olarak açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin akabinde Fransız sivil güvenlik güçlerinin bölgeye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katıldığını anımsatan Macron, Fransa'nın bu kapsamda Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine kurduğu sahra hastanesinde her gün 100 yaralının tedavi edildiğini kaydetti.

AA'nın haberine göre; Macron, "Tamamen seferber ve dayanışma içerisinde kalmaya devam ettiğimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teyit ettim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'daki savaş hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Macron, "Ukrayna'nın kazanmasını sağlamak için desteğimizi daha da yoğunlaştırmalıyız. Saldırıdan vazgeçmesine yol açmak için de Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya devam etmeliyiz." açıklamasını yaptı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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