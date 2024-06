Fransa Bisiklet Turu'nda ikinci etabın galibi Kevin Vauquelin!

🏆 Kévin Vauquelin 🇫🇷 remporte la 2ème étape ici à Bologne ! 2ème victoire française d’affilée sur ce Tour de France !



🏆 @kevin_vauquelin 🇫🇷 takes the win here in Bologna! Second stage victory in a row for a French rider!#TDF2024 | @Continental_fr | @arkeabbhotels pic.twitter.com/Rq3Dru20N3