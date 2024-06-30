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        Fransa Bisiklet Turu'nda ikinci etabın galibi Kevin Vauquelin!

        Fransa Bisiklet Turu'nun ikinci etabını Arkea B&B Hotels takımından Kevin Vauquelin kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 18:37 Güncelleme: 30.06.2024 - 19:02
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        Fransa'da ikinci etabın galibi Vauquelin!
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        Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) ikinci etabını, Arkea-B&B Hotels takımının Fransız sporcusu Kevin Vauquelin kazandı.

        Bu yıl 111'inci kez düzenlenen Tour de France'a, İtalya'nın Cesenatico ile Bologna kentleri arasındaki 199.2 kilometrelik etapla devam edildi.

        Arkea-B&B Hotels takımının Fransız sporcusu Kevin Vauquelin, 4 saat 43 dakika 42 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı. Vauquelin, turda ilk etap zaferini elde etti.

        Uno-X Mobility ekibinin Norveçli sürücüsü Jonas Abrahamsen ikinci olurken, Groupama-FDJ'den Fransız Quentin Pacher ise üçüncü basamakta yer aldı.

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        Genel klasmanda liderliğe yükselen Sloven sporcu Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), 9 saat 53 dakika 30 saniyelik süresiyle sarı mayonun yeni sahibi oldu.

        Organizasyon, yarın İtalya'nın Piacenza ile Torino kentleri arasındaki 230.8 kilometrelik etapla devam edecek.

        Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 21 Temmuz Pazar günü Fransa'nın Nice kentinde son bulacak.

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