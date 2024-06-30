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        Haberler Gündem Güncel Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın" | Son dakika haberleri

        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"

        Türkiye, orman yangınlarıyla mücade ederken Edirne'nin Saros Körfezi'de kaydedilen bir görüntü büyük tepki çekti. Körfezdeki Yayla köyü sahilinde tatilcilerin ormanlık alanda yaktıkları ateş cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüleri kaydeden işletmeci Mustafa Altunhan, tatilcilere tepki göstererek, "Bu ormanlar nasıl yanmayacak? Cayır cayır Türkiye yanıyor. Şuraya bakın. Bir ters rüzgar esse orman gitti. Yazıklar olsun" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 12:54 Güncelleme: 30.06.2024 - 13:18
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          Türkiye'nin orman yangınları ile mücadesi sürerken Edirne Saroz Körfezi'nde bir işletmeci tarafından kaydedilen görüntüler yangınların nasıl çıktığını gözler önüne serdi.

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          Yayla köyü sahilinde tesis işletmecisi Mustafa Altunhan, ormanlık alandan dumanlar yükselmesi üzerine iş makinesiyle bölgeye gitti.

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          Ormanlık alanda ateş yakıldığını gören Altunhan, ateş yakan tatilcilere tepki gösterdi.

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          Ateşi söndürmelerini isteyen Altunhan, "Söndürün bu ateşi, orman burası. Yazık, günah. Şuraya bak. Bu ormanlar nasıl yanmayacak? Cayır cayır Türkiye yanıyor. Şuraya bakın. Bir ters rüzgar esse orman gitti. Yazıklar olsun" dedi.

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          Mustafa Altunhan'ın tepkisi üzerine tatilciler ateşi söndürdü.

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          Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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          Yaşanan bu olay orman yangınlarının ihmal ve umursamazlıkla çıktığının kanıtı olarak kayıtlara geçmiş oldu.

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