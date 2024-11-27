Fransa Başbakanı Barnier, hükümetin düşmesinin ülkeyi finansal krize sürükleyebileceğini düşünüyor

Başbakan Barnier, Fransız yayıncısı TF1 kanalına verdiği röportajda, solcuların yanı sıra aşırı sağcıların da bütçe nedeniyle hükümete karşı güvensizlik oyu vereceğini açıkladığı siyasi ortama işaret ederek, "çok ciddi bir andan" geçtiklerini belirtti.

Ulusal Meclisin bütçe tasarısında uzlaşı sağlanamaması nedeniyle hükümetini düşürmesi halinde ülkesinin finansal bir krize sürükleneceğine dikkati çeken Barnier, "Finans piyasalarında ciddi bir fırtına ve ciddi bir türbülans yaşanması muhtemel." dedi.

Ulusal Meclisin en büyük siyasi partisi ve bugüne kadar solcuların hükümete karşı sundukları gensoru önergesine katılmayarak yeni hükümetin kurulmasına örtük destek veren aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen, 25 Kasım'da Başbakan Barnier ile görüşmüştü.

Aşırı sağcılar, bütçe tasarında ön görülen elektrik vergisindeki artışa şiddetle karşı çıkarken, bunu bütçe konusunda "kırmızı çizgileri" olarak tanımladı. Öte yandan aşırı sağcılar, Barnier hükümetinin 40 milyar avro tasarruf ve 20 milyar avro vergi artışı öngörün bütçe tasarısında, dengenin "Fransızların alım gücünü hedef alacak" şekilde kurulmasına tepkili.

Fransa'da solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı, genel seçimlerde en fazla milletvekili çıkaran ittifak olmalarına rağmen Emmanuel Macron'un hükümet kurma görevini kendileri yerine meclisin en küçük partileri arasındaki Cumhuriyetçilerden (LR) Barnier'ye vermesine hala öfkeli.

Hükümetin Fransızlara ek vergilendirme ve harcama kesintileri yapmak yerine tasarruf kalemlerini arttırması gerektiğini savunan aşırı sağcılar özellikle göçmenlere yapılan harcamalarda ve kayıtsız göçmenlere sağlanan sağlık hizmetlerinde kısıtlamaya gidilmesini istiyor.

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Solcular, hükümete ve bütçe tasarısına başından bu yana karşı iken aşırı sağcıların desteği ile kurulan hükümetin Le Pen'in "gensoru önergesi" tehdidi ile şu an bu destekten yoksun kalacak olması ile düşeceğini ima etti.

Meclisin en büyük solcu partisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Carlos Martens Bilongo, X'ten yaptığı paylaşımda "Michel Barnier, seni getiren Marine (Le Pen)'di, fişini çeken de o. Tutunmayın, bırakın, her şey yoluna girecek." ifadelerini kullandı.