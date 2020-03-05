HABERTURK.COM

Geçmişi 70 yılı bulan Frankfurt Otomobil Fuarı'nın 2021'den sonra düzenlenmeyecek olması sebebiyle, Almanya'nın diğer kentlerinde bir otomobil etkinliği düzenlemek için çalışmalar yürütülüyordu.

Bu kapsamda, Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği'nin (VDA) Berlin, Hamburg ve Münih kentleri ile yaptığı görüşmeler sonuçlandı.

Yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın en önemli otomobil etkinliği artık Münih kentinde düzenlenecek.

VDA'dan yapılan açıklamaya göre, Münih'te düzenlenecek etkinlik, uluslararası otomobil fuarlarının yeniden öne çıkmasına yardımcı olacak.

Münih Otomobil Fuarı'nın Paris Otomobil Fuarı ile dönüşümlü olarak 2 yılda bir düzenleneceği de verilen bilgiler arasında.

Kentteki fuarın 2021'de kapılarını açması bekleniyor.

Frankfurt için alınan kararın, son dönemde emisyon hileleri ile kan kaybeden otomotiv sektörünün, içten yanmalı motora sahip modellerden elektrikli modellere geçişiyle birlikte imaj tazeleme çalışması kapsamında olduğu aktarılıyor.

SON YILLARDA KATILIM DÜŞÜYOR

Otomobil fuarları, son yıllarda katılımcı sayılarından çok, etkinliklere katılmayan markalar ile gündeme geliyor.

Özellikle otonom ve elektrikli otomobiller ile birçok üretici yeni modellerini teknoloji şovlarında dünyaya sergiliyor.

Son olarak, uluslararası otomotiv etkinlikleri arasında markaların tarafsız bölgesi olması sebebiyle ayrı bir önemi olan Cenevre Otomobil Fuarı, kapılarının açılmasına 2 gün kala koronavirüs salgını sebebiyle iptal edildi.

Fuarda yeni modellerini sahneye çıkaracak birçok markalar ise son günlerde dijital lansmanlara ağırlık vermiş durumda.