28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İsviçre hükümeti, 1000 kişinin üzerindeki toplu etkinlikleri, koronavirüs tehdidi nedeniyle 15 Mart tarihine kadar yasakladı. Karar hemen yürürlüğe alınırken, başta Cenevre Otomobil Fuarı olmak üzere İsviçre'de yılın bu döneminde yapılan pek çok karnaval, festival ve fuar da etkilenecek.
Hükümetten yapılan açıklamada, "Federal Konsey'in birinci önceliği halkı korumaktır. Koronavirüs salgınındaki son gelişmeler ve İsviçre'deki durumun Salgın Kanunu kapsamında 'özel' tanıma girmesi nedeniyle Konsey, tüm kantonlarla danışarak önlemleri düzenlemiştir." denildi.
İsviçre'de ilk koronavirüs vakası salı günü görülmüş ve hafta boyunca artarak 8 kişinin enfekte olduğu açıklanmıştı.
Karar, İsviçre tarihinde alınan en geniş ölçekli ulusal yasak olarak kayıtlara geçerken Salgın Kanunu da ilk kez bu yolla uygulanmış oldu.
CENEVRE OTOMOBİL FUARI İPTAL EDİLDİ
Yasak kararının ardından iki saat fuarı, Engadin kayak maratonu ve İtalya sınırındaki Ticino kantonunda yapılacak karnavallar iptal edildi. Keza buz hokeyi maçları da seyircisiz oynanacak.
Yasak sonrası yılda 500 bin kişinin ziyaret ettiği ve 5 - 15 Mart tarihleri arasında yapılan Cenevre Otomobil Fuarı da iptal edildi. 90. kez düzenlenecek fuarın internet sitesinden yapılan açıklamayla iptal kararı duyuruldu. 3 gün sonra fuar basına açılacak ve ardından genel ziyaret başlayacaktı.
Cenevre Otomobil Fuarı organizatörleri standların hazır olduğunu ancak karar sonrası sökülme çalışmalarının başladığını kaydederek, iptal ile ilgili finansal değerlendirmelerin gelecek haftalarda yapılacağı ancak sonuçların önemli olduğu kaydedildi. Fuar için bilet alanlara ise ödedikleri ücret iade edilecek.
Koronavirüs nedeniyle geçen haftalarda, Barselona'da düzenlenecek Dünya Mobil Kongresi (MWC) de iptal edilmişti.
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