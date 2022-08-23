Teknik direktörü Burak Yılmaz seçecek!

Tecrübeli yıldızın ayrıca, kulübün belirleyeceği yeni teknik direktör konusunda da söz sahibi olacağı ifade edildi.

Fortuna Sittard ile 2 yılı futbolcu, 3 yılık antrenör olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, antrenörlük mesaisine erken başladı.