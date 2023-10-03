Formula 1 yarış takvimi: Formula 1 yarışı ne zaman, saat kaçta?
Formula 1'de yarış haftası... 2023 Katar Grand Prix şampiyonunu belirlemek için geri sayım sürüyor. Formula 1 yarış takvimi milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. "Formula 1 Katar Grand Prix ne zaman?" sorusunun yanıtı ile F1 yarış takvimi, puan durumu ve tüm detayları sizlerle paylaştık. İşte merak edilenler...
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Formula 1 yarışı için heyecan dorukta. Formula 1 Katar GP'de hafta sonu yarış takvimi açıklandı. Perez ve Verstappen toplamda 623 puanla zirvede yerini aldı. Yarışlar sonunda pilot puan durumu da araştırılıyor. Peki, Formula 1 yarışı hangi kanalda, saat kaçta? İşte F1 maç takvimi...
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FORMULA 1 YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Formula 1 Katar GP'de hafta sonu yarış takvimi belli oldu.
6 Ekim Cuma
1. Antrenman / 16:30 - 17:30 | S Sport Plus
Sıralama Turları / 20:00 - 21:00 | S Sport 2 + Plus
7 Ekim Cumartesi
Sprint Shootout / 16:00 - 16:44 | S Sport Plus
Sprint Yarış / 20:00 - 21:30 | S Sport 2 + Plus
8 Ekim Pazar
Yarış / 20:00 - 22:00 | S Sport 2 + Plus
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FORMULA 1 TAKVİMİ
Amerika GP / 20 - 22 Ekim
Mexico City GP / 27 - 29 Ekim
Brezilya GP / 3 - 5 Kasım
Las Vegas GP / 17 - 19 Kasım
Abu Dabi GP / 24 - 26 Kasım
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FORMULA 1 PUAN DURUMU (PİLOT-TAKIM)
Pilotlar:
1 - M. Verstappen / 400
2 - S. Pérez / 223
3 - L. Hamilton / 190
4 - F. Alonso / 174
5 - C. Sainz Jr. / 150
6 - C. Leclerc / 135
7 - L. Norris / 115
8 - G. Russell / 115
9 - O. Piastri / 57
10 - L. Stroll / 47
11 - P. Gasly / 46
12 - E. Ocon / 38
13 - A. Albon /21
14 - N. Hülkenberg / 9
15 - V. Bottas / 6
16 - C. Guanyu / 4
17 - Y. Tsunoda / 3
18 - K. Magnussen / 3
19 - L. Lawson / 2
20 - L. Sargeant / 0
21 - N. de Vries / 0
22 - D. Ricciardo / 0
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Takımlar:
1 - Red Bull - Sergio PÉREZ | Max VERSTAPPEN ... 623 PUAN
2 - Mercedes - Lewis HAMİLTON | George RUSSELL ... 305
3 - Ferrari - Charles LECLERC | Carlos SAİNZ ... 285
4 - Aston Martin - Fernando ALONSO | Lance STROLL ... 221
5 - McLaren - Lando NORRİS | Oscar PİASTRİ ... 172
6 - Alpine F1 Team - Pierre GASLY | Esteban OCON ... 84
7 - Williams - Alexander ALBON | Logan SARGEANT ... 21
8 - Haas F1 Team - Nico HÜLKENBERG | Kevin MAGNUSSEN ... 12
9 - Alfa Romeo - Valtteri BOTTAS | Guanyu ZHOU ... 10
10 - AlphaTauri - Nyck DE VRİES | Liam LAWSON | Daniel RİCCİARDO | Yuki TSUNODA ... 5