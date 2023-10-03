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        Haberler Gündem FORMULA 1 yarışı takvimi 2023: Formula 1 yarışı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? F1 puan durumu

        Formula 1 yarış takvimi: Formula 1 yarışı ne zaman, saat kaçta?

        Formula 1'de yarış haftası... 2023 Katar Grand Prix şampiyonunu belirlemek için geri sayım sürüyor. Formula 1 yarış takvimi milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. "Formula 1 Katar Grand Prix ne zaman?" sorusunun yanıtı ile F1 yarış takvimi, puan durumu ve tüm detayları sizlerle paylaştık. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 08:44 Güncelleme: 03.10.2023 - 08:44
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        • 1

          Formula 1 yarışı için heyecan dorukta. Formula 1 Katar GP'de hafta sonu yarış takvimi açıklandı. Perez ve Verstappen toplamda 623 puanla zirvede yerini aldı. Yarışlar sonunda pilot puan durumu da araştırılıyor. Peki, Formula 1 yarışı hangi kanalda, saat kaçta? İşte F1 maç takvimi...

        • 2

          FORMULA 1 YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

          Formula 1 Katar GP'de hafta sonu yarış takvimi belli oldu.

          6 Ekim Cuma

          1. Antrenman / 16:30 - 17:30 | S Sport Plus

          Sıralama Turları / 20:00 - 21:00 | S Sport 2 + Plus

          7 Ekim Cumartesi

          Sprint Shootout / 16:00 - 16:44 | S Sport Plus

          Sprint Yarış / 20:00 - 21:30 | S Sport 2 + Plus

          8 Ekim Pazar

          Yarış / 20:00 - 22:00 | S Sport 2 + Plus

        • 3

          FORMULA 1 TAKVİMİ

          Amerika GP / 20 - 22 Ekim

          Mexico City GP / 27 - 29 Ekim

          Brezilya GP / 3 - 5 Kasım

          Las Vegas GP / 17 - 19 Kasım

          Abu Dabi GP / 24 - 26 Kasım

        • 4

          FORMULA 1 PUAN DURUMU (PİLOT-TAKIM)

          Pilotlar:

          1 - M. Verstappen / 400

          2 - S. Pérez / 223

          3 - L. Hamilton / 190

          4 - F. Alonso / 174

          5 - C. Sainz Jr. / 150

          6 - C. Leclerc / 135

          7 - L. Norris / 115

          8 - G. Russell / 115

          9 - O. Piastri / 57

          10 - L. Stroll / 47

          11 - P. Gasly / 46

          12 - E. Ocon / 38

          13 - A. Albon /21

          14 - N. Hülkenberg / 9

          15 - V. Bottas / 6

          16 - C. Guanyu / 4

          17 - Y. Tsunoda / 3

          18 - K. Magnussen / 3

          19 - L. Lawson / 2

          20 - L. Sargeant / 0

          21 - N. de Vries / 0

          22 - D. Ricciardo / 0

        • 5

          Takımlar:

          1 - Red Bull - Sergio PÉREZ | Max VERSTAPPEN ... 623 PUAN

          2 - Mercedes - Lewis HAMİLTON | George RUSSELL ... 305

          3 - Ferrari - Charles LECLERC | Carlos SAİNZ ... 285

          4 - Aston Martin - Fernando ALONSO | Lance STROLL ... 221

          5 - McLaren - Lando NORRİS | Oscar PİASTRİ ... 172

          6 - Alpine F1 Team - Pierre GASLY | Esteban OCON ... 84

          7 - Williams - Alexander ALBON | Logan SARGEANT ... 21

          8 - Haas F1 Team - Nico HÜLKENBERG | Kevin MAGNUSSEN ... 12

          9 - Alfa Romeo - Valtteri BOTTAS | Guanyu ZHOU ... 10

          10 - AlphaTauri - Nyck DE VRİES | Liam LAWSON | Daniel RİCCİARDO | Yuki TSUNODA ... 5

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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