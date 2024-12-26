Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Motosikletini çaldığını iddia edip vurdu! Saldırıya uğrayan yaralı, hastaneden kaçtı! | Son dakika haberleri

        Motosiklet hırsızlığı iddiasında ateş açtı! Saldırıya uğrayan yaralı halde hastaneden kaçtı

        İstanbul Kağıthane'de bir kişi, motosikletini çaldığını iddia ettiği kişiye kurşun yağdırdı. Ayaklarından yaralanan Koray Asım B., saldırganın yakınları tarafından tehdit edilince hastaneden kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 10:31 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosiklet hırsızlığı iddiasında ateş açtı! Saldırıya uğrayan hastaneden kaçtı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kağıthane'de motosikleti çalınan Halil Efe A. (19) hırsızlıkla suçladığı Koray Asım B.'ye (19) sokak ortasında kurşun yağdırdı.

        DHA'nın haberine göre yaralı olarak hastaneye kaldırılan Koray Asım B., saldırganın yakınları tarafından tehdit edilince hastaneden kaçtı.

        YARALI HALDE HASTANEDEN KAÇTI

        Saldırı anı kameralara yansırken, firarda olan saldırgan ise polis tarafından yakalandı, mahkemece tutuklandı.

        Olay, 10 Eylül Salı günü akşam saatlerinde Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Koray Asım B., bir süre önce Halil Efe A.'nın motosikletini çaldı. Bu duruma sinirlenen Halil Efe A., olaydan birkaç gün sonra Koray Asım B.'nin arkadaşlarıyla sokakta olduğu öğrenerek yanlarına gitti. Bir süre tartıştıktan silahını çıkaran Halil Efe A., Koray Asım B.'nin ayaklarına ateş açtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından Halil Efe A. kaçarken, yaralı ise arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Burada tedavi altına alınan Koray Asım B., saldırganın yakınları tarafından tehdit edilince hastaneden kaçtı.

        REKLAM

        FİRARİ OLAN SALDIRGAN YAKALANDI

        Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda saldırganın Halil Efe A. olduğu tespit edildi. Firari olarak polis tarafından aranan Halil Efe A., çalışmaların ardından olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Emniyete getirilen saldırganın poliste 'kasten yaralama' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

        "MOTOSİKLETİMİ ÇALDIĞI İÇİN VURDUM'

        İfadesinin alınması ve işlemlerinin yapılmasından sonra adliyeye sevk edilen saldırgan çıkartıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırgan Halil Efe A. ifadesinde motosikletini çaldığı için ateş açtığını söyledi. Öte yandan yaralı Koray Asım B.'nin de 'motosiklet hırsızlığı' suçundan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin ilk duruşma!
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin ilk duruşma!
        Fatih Terim için sürpriz iddia!
        Fatih Terim için sürpriz iddia!
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        Ağız yaraları ve asabi çıkışların altında ne olabilir?
        Ağız yaraları ve asabi çıkışların altında ne olabilir?
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        Uzun ve sağlıklı bir yaşam için 8 maddelik liste!
        Uzun ve sağlıklı bir yaşam için 8 maddelik liste!
        Hint Okyanusu'ndaki tsunami felaketinin 20. yıl dönümü
        Hint Okyanusu'ndaki tsunami felaketinin 20. yıl dönümü
        Asgari ücretin etkisini hesapladık
        Asgari ücretin etkisini hesapladık
        Habertürk Anasayfa