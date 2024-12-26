Kağıthane'de motosikleti çalınan Halil Efe A. (19) hırsızlıkla suçladığı Koray Asım B.'ye (19) sokak ortasında kurşun yağdırdı.

REKLAM advertisement1

DHA'nın haberine göre yaralı olarak hastaneye kaldırılan Koray Asım B., saldırganın yakınları tarafından tehdit edilince hastaneden kaçtı.

YARALI HALDE HASTANEDEN KAÇTI

Saldırı anı kameralara yansırken, firarda olan saldırgan ise polis tarafından yakalandı, mahkemece tutuklandı.

Olay, 10 Eylül Salı günü akşam saatlerinde Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Koray Asım B., bir süre önce Halil Efe A.'nın motosikletini çaldı. Bu duruma sinirlenen Halil Efe A., olaydan birkaç gün sonra Koray Asım B.'nin arkadaşlarıyla sokakta olduğu öğrenerek yanlarına gitti. Bir süre tartıştıktan silahını çıkaran Halil Efe A., Koray Asım B.'nin ayaklarına ateş açtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından Halil Efe A. kaçarken, yaralı ise arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Burada tedavi altına alınan Koray Asım B., saldırganın yakınları tarafından tehdit edilince hastaneden kaçtı.

REKLAM FİRARİ OLAN SALDIRGAN YAKALANDI Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda saldırganın Halil Efe A. olduğu tespit edildi. Firari olarak polis tarafından aranan Halil Efe A., çalışmaların ardından olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Emniyete getirilen saldırganın poliste 'kasten yaralama' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

"MOTOSİKLETİMİ ÇALDIĞI İÇİN VURDUM' İfadesinin alınması ve işlemlerinin yapılmasından sonra adliyeye sevk edilen saldırgan çıkartıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırgan Halil Efe A. ifadesinde motosikletini çaldığı için ateş açtığını söyledi. Öte yandan yaralı Koray Asım B.'nin de 'motosiklet hırsızlığı' suçundan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.