        Formula 1'de sıradaki durak Hollanda

        Formula 1'de sıradaki durak Hollanda

        Formula 1'de Dünya Şampiyonası heyecanı sezonun 15. etabı olan Hollanda Grand Prix'siyle devam edecek. Sıralama turlarının cumartesi günü yapılacağı etapta dev yarış ise pazar günü koşulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        29.08.2025 - 10:34
        Formula 1'de sıradaki durak Hollanda
        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 15. etabı Hollanda Grand Prix'siyle devam edecek.

        Hollanda'nın Zandvoort kentindeki 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise 31 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

        Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        PİLOTLAR

        1. Oscar Piastri (Avustralya): 284

        2. Lando Norris (Büyük Britanya): 275

        3. Max Verstappen (Hollanda): 187

        4. George Russell (Büyük Britanya): 172

        5. Charles Leclerc (Monako): 151

        TAKIMLAR

        1. McLaren: 559

        2. Ferrari: 260

        3. Mercedes: 236

        4. Red Bull Racing: 194

        5. Williams: 70

