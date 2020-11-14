Formula 1'de heyecan sürüyor!

Formula 1'de dün antrenman turlarıyla başlayan heyecan bugün sıralama turlarıyla devam ediyor! 15 Kasım Pazar günü 58 tur üzerinden gerçekleşecek yarış için kritik rol oynayan sıralama turları öncesinde tüm gelişmeler haberimizde

Dokuz yıllık hasretin sona ermesiyle birlikte dün antrenman turlarıyla başlayan Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde heyecan bugün devam ediyor. Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5'ar saat süren ilk ve ikinci antrenman turlarında en iyi dereceleri, Red Bull Max Verstappen yaptı. Türkiye Grand Prix'sinde kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, ikinci antrenman turlarında süresini 11 saniyeden fazla geliştirdi. Yarışın sıralama turları, bugün saat 15.00'te başlayacak. Yarış ise 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da gerçekleştirilecek.

BİRİNCİ ANTRENMAN TURUNDA ZİRVE RED BULL SÜRÜCÜLERİNİN

İlk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon yaptı. Hollandalı Verstappen, 1 dakika 35.077 saniyeyle ilk antrenman turlarının en hızlı ismi oldu. Taylandlı Albon, takım arkadaşının 0.241 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti. Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise ilk antrenman turlarını, Verstappen'in 0.430 saniye arkasında üçüncü tamamladı.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde 2011 yılına kadar 7 yarışta en başarılı pilot 3 kez birincilik kürsüsüne çıkan Brezilyalı Felipe Massa oldu

İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, ilk antrenman turlarında 1.40.225'lik derecesiyle 15. sırayı aldı. Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, 1.37.629 ile 9. sıraya yerleşti. Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

Sürücü Takım Süre Fark 1 Max Verstappen Red Bull 1.35.077 2 Alexander Albon Red Bull 1.35.318 +0.241 3 Charles Leclerc Ferrari 1.35.507 +0.430 4 Pierre Gasly AlphaTauri 1.35.543 +0.466 5 Sebastian Vettel Ferrari 1.35.620 +0.543 6 Daniil Kvyat AlphaTauri 1.36.738 +1.661 7 Lando Norris McLaren 1.37.216 +2.139 8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.37.503 +2.426 9 Valtteri Bottas Mercedes 1.37.629 +2.552 10 Esteban Ocon Renault 1.38.428 +3.351 11 Nicholas Latifi Williams 1.38.508 +3.431 12 Sergio Perez Racing Point 1.38.612 +3.535 13 Lance Stroll Racing Point 1.39.484 +4.407 14 Romain Grosjean Haas 1.40.025 +4.948 15 Lewis Hamilton Mercedes 1.40.225 +5.148 16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.41.035 +5.958 17 Kevin Magnussen Haas 1.41.854 +6.777 18 Daniel Ricciardo Renault 1.45.156 +10.079 19 Carlos Sainz McLaren 1.46.462 +11.385 20 George Russell Williams 1.49.256 +14.179

YENİLENEN ASFALT PİLOTLARI ZORLADI

İlk antrenman turlarının ardından pilotlar pistin kayganlığı nedeniyle zaman zaman serzenişlerde bulundu. Dünün lideri Max Verstappen "Sanki buz üzerindeyiz. Umarım yağmur yağmaz çünkü böyle bir durumda gerçekten buz üzerinde araç kullanıyormuşuz gibi olacak ve çivili lastiklere ihtiyacımız olacak!" ifadelerini kullandı. İlk antrenamn turlarında umduğu hızı bulamayan Lewis Hamilton ise "Bugün rezaletti, bilmiyorum neden! Çünkü burası mükemmel bir pist ve zemini yeniden asfaltlarken milyonlar harcadılar, farkındayım burada uzun süre boyunca yarışmadık, ancak bu kadar çok para harcamak yerine belki de temizlemek yeterli olabilirdi" dedi. İstanbul'da daha önce yarışan dünya şampiyonu Vettel de pistin kaygan olduğuna dikkat çekerek "Asfalt çok yeni, çok kaygandı. Ama günün sonuna doğru daha iyi oldu" ifadelerini kullandı.

PİST NEDEN KAYGANDI?

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından yarış hakemi olarak görevlendirilen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, pistin neden kaygan olduğunu Haberturk.com'a açıkladı ve "Piste asfalt döküldü. Yeni asfalt dökülmesinin negatif tarafı şu, üzerinde hiç yarış yapılmadığı takdirde ilk yarışlarda zemin ister istemez kaygan oluyor. Bugün o kayganlık yaşandı, gece boyunca başka araçlar pistte dolaştırılarak pistin üzerinde kauçuk kalması sağlanacak ve kayganlık azaltılacak" ifadelerini kullandı.

VERSTAPPEN İKİNCİ ANTRENMAN TURUNDA DA ZİRVEDE

İkinci antrenman turlarında en iyi dereceyi, ilk antrenman turlarında olduğu gibi Red Bull'dan Max Verstappen yaptı. İkinci antrenman turlarında pilotların derecelerinin, güneşin etkisiyle pistteki kaygan yerlerin de kuruması sayesinde büyük ölçüde gelişmesi dikkati çekti.

Lewis Hamilton: Sanki bir puz pateni pistinde sürüş yaptık. Normalde bir turda İstanbul'dan aldığınız zevki şu an alamıyorsunuz.

İlk antrenman turlarında 1 dakika 35.077 saniyelik derece yapan Hollandalı Verstappen, ikinci antrenman turlarını, süresini 7 saniyeye yakın geliştirerek 1.28.330 ile tamamladı. Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc, Verstappen'in 0.401 saniye gerisinde ikinci oldu. İkinci antrenman turlarında performansını yükselten isimlerden Mercedes'in Fin sürücüsü Valtteri Bottas ise liderin 0.575 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

HAMILTON ZAMANINI 11 SANİYEDEN FAZLA GELİŞTİRDİ, ALBON 5. SIRAYA GERİLEDİ

Türkiye Grand Prix'sinde kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, ikinci antrenman turlarında süresini 11 saniyeden fazla geliştirdi. İlk antrenman turlarında pistin kayganlığından ve sürüş yapmanın zorluğundan yakınan şampiyona lideri Hamilton, ikinci antrenman turlarında 1.29.180'lik süresiyle en iyi 4. dereceye imza attı. İlk antrenman turlarını ikinci bitiren Red Bull'un Taylandlı sürücüsü Alexander Albon, ikinci antrenman turlarında 5. sırayı aldı.

Albon, 1.29.363'lük zamanıyla ilk antrenman turlarındaki derecesini yaklaşık 6 saniye geliştirdi. Geçmiş yıllarda İstanbul Park'ta yarış zaferi kazanan pilotlar arasında bulunan Ferrari'den Alman Sebastian Vettel ise ilk antrenman turlarına göre 5,5 saniye iyi bir derece elde etti. İlk antrenman turlarını 5. bitiren Vettel, 1.30.022'lik süresiyle bu kez 8. oldu. Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

Sürücü Takım Süre Fark 1 Max Verstappen Red Bull 1.28.330 2 Charles Leclerc Ferrari 1.28.731 +0.401 3 Valtteri Bottas Mercedes 1.28.905 +0.575 4 Lewis Hamilton Mercedes 1.29.180 +0.850 5 Alexander Albon Red Bull 1.29.363 +1.033 6 Daniil Kvyat AlphaTauri 1.29.689 +1.359 7 Pierre Gasly AlphaTauri 1.29.944 +1.614 8 Sebastian Vettel Ferrari 1.30.022 +1.692 9 Lance Stroll Racing Point 1.30.297 +1.967 10 Lando Norris McLaren 1.30.735 +2.405 11 Sergio Perez Racing Point 1.31.104 +2.774 12 Esteban Ocon Renault 1.31.380 +3.050 13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.31.493 +3.163 14 Carlos Sainz McLaren 1.31.498 +3.168 15 Daniel Ricciardo Renault 1.31.660 +3.330 16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.31.932 +3.602 17 George Russell Williams 1.32.302 +3.972 18 Romain Grosjean Haas 1.32.570 +4.240 19 Kevin Magnussen Haas 1.32.807 +4.477 20 Nicholas Latifi Williams 1.33.488 +5.158

YARIŞ PAZAR GÜNÜ

Organizasyonda bugün saat 12.00'de pilotlar üçüncü antrenman turları için piste çıkacak. Saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirilecek. Dokuz yıl aradan sonra Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.

Charles Leclerc: İlk başta pistin yol tutuşu beni ikna etmemişti. Ben şöyleydim: "Oh, bu çok kötü bir gün olacak." Ama birkaç tur sonra, gerçekten çok keyif aldım. Sürüş olarak bugün çok eğlenceliydi. Ve biz de çok rekabetçiydik

Şampiyonayı lider götüren ve İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşma şansı bulunan Mercedes'ten Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sine kadar 9 yarış galibiyeti elde etti. Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas iki, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ise birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Türkiye'deki 14. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 282 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 197

3. Max Verstappen (Hollanda): 162

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 95

5. Charles Leclerc (Monaco): 85

Mercedes, Türkiye Grand Prix'sine takımlar klasmanında şampiyonluğu garantilemiş olarak çıkacak. Formula 1 Dünya Şampiyonası tarihinde ise Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor. Takımlar klasmanında Williams'ın 9, McLaren'ın 8 şampiyonluğu bulunuyor. Mercedes ile Lotus 7'şer, Red Bull ise 4 defa şampiyonluk elde etti. Türkiye Grand Prix'sine kadar oluşan takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

1. Mercedes: 479 puan

2. Red Bull: 226

3. Renault: 135

4. McLaren: 134

5. Racing Point: 134

BEŞİKTAŞLI YILDIZLARDAN F1 TAHMİNİ!

YARIŞIN ANAHTARI POLE POZİSYONU

Formula 1'de şu ana kadar 7 kez düzenlenen Türkiye Grand Prix'sinin 5'ini "pole" pozisyonunu elde eden pilotlar kazandı. Kimi Raikkonen 2005'te, Felipe Massa 2006, 2007 ve 2008'de, Sebastian Vettel 2011'de pole pozisyonundan başladıkları yarışta galip gelmeyi başardı. Sıralama turlarının 2009'daki galibi Sebastian Vettel ile 2010'da sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan Mark Webber, yarışta bu avantajlarını kullanamadı.

İstanbul Park Pisti'nde 2009 ve 2010 yıllarında sıralama turlarını ikinci sırada tamamlayan pilotlar, yarışta ilk sırayı aldı. Jenson Button, ikincilikten başladığı 2009 Türkiye Grand Prix'sinde pole pozisyonu sahibi Sebastian Vettel'i geçmeyi başardı. Button böylece İstanbul'da pole pozisyonunda başlayan sürücünün kazanma geleneğini sonlandırdı. 2010'da sıralama turlarının galibi Mark Webber olurken yarışa ikinci sıradan başlayan Lewis Hamilton, 58 turun ardından damalı bayrağı rakiplerinin önünde gördü.

SIRALAMA TURLARININ GALİPLERİ

İstanbul Park'ta 8. kez düzenlenecek Formula 1'de önceki 7 yarışın sıralama turları galipleri Kimi Raikkonen, Felipe Massa (3),Sebastian Vettel (2) ve Mark Webber oldu. İlk kez 2005'te yapılan Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında o dönemde McLaren Mercedes adına yarışan Fin pilot Kimi Raikkonen, 1.26.797'lik tur zamanı ile ilk sırayı elde etti.

Ferrari pilotu Brezilyalı Felipe Massa, 2006'daki sıralama turlarında 1.26.907'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi olurken 2007'de de 1.27.329 ile sıralama turlarını önde bitirdi. Massa, 2008'de 1.27.617 ile yarışa ilk cepte başlamaya hak kazanarak Ferrari'ye İstanbul'da üçüncü pole pozisyonunu kazandırdı.

Red Bull pilotu Alman Sebastian Vettel 2009'da 1.28.316'lık zamanıyla, 2011'de 1.25.049'luk süresiyle pole pozisyonunu aldı. 2010'da ise Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber, 1.26.295 ile yarışa ilk sıradan başlama şansı yakaladı.

DÜNYANIN İLK KITALAR ARASI 'PİT-STOP'U GERÇEKLEŞTİ

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si öncesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının gerçekleştirdiği tanıtım filminin çekimleri tamamlandı. Türkiye ve İstanbul'un tanıtımı amacıyla şehrin çeşitli bölgelerinde çekilen tanıtım filminin son aşaması, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirildi.

Tanıtım filminde Formula 1 takımlarından Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly yer aldı. Çekimler kapsamında pilotlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dünyanın ilk kıtalar arası "pit-stop"unu icra etti. Dünya genelinde yüz milyonlarca izleyiciye ulaşması planlanan tanıtım filminde Sultanahmet, Galata Köprüsü, Avrasya Tüneli, Arnavutköy-Bebek sahil yolu, Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi önemli lokasyonlara yer verildi.

Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen: Kasımda olmamıza rağmen 2021 yılı, karar almak için çok uzak bir tarih. Söyleyebileceğim tek şey, İstanbul'un Formula 1 için harika bir şehir, pistin süper ve burada Türk Hükümetinden ve partnerlerden gördüğümüz desteğin çok büyük olduğu. Formula 1 için çok iyi bir durum.

İSTANBUL'UN EN BAŞARILI İSMİ MASSA

İlki 2005 yılında yapılan Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde geride kalan 7 yarış sonunda en başarılı pilot, Brezilyalı Felipe Massa oldu. Motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1'de 2005-2011 yıllarında İstanbul'da düzenlenen yarışlara adeta ambargo koyan eski Ferrari pilotu Massa, 2006, 2007 ve 2008'de üst üste 3 yıl birincilik kürsüsüne çıktı. Türkiye'de Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel birer kez damalı bayrağı birinci sırada gördü.

İLK YARIŞI RAİKKONEN KAZANDI

İstanbul'da gerçekleştirilen ilk Formula 1 yarışını, Fin sürücü Kimi Raikkonen kazandı. O dönem McLaren Mercedes takımı adına yarışan Raikkonen, 2005'teki yarışta 1 saat 24 dakika 34.454 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçmeyi başardı.

MASSA KARİYERİNİN İLK BİRİNCİLİĞİNİ İSTANBUL'DA ALDI

Felipe Massa kariyerindeki ilk birinciliği, 2006'da 1.28.51.082'lik derecesiyle İstanbul'da aldı. Massa, 2007'de 1.26.42.161'lik derecesiyle İstanbul Park'ta üst üste ikinci kez mutlu sona ulaştı. Brezilyalı eski pilot, 2008'de de 1.26.49.451 ile yine birinci olup İstanbul'da üçüncü zaferini elde etti.

İstanbul'da 2009 ve 2010'daki yarışlarda Büyük Britanyalı pilotlar galip geldi. Brawn GP takımından Jenson Button 2009'da 1.26.24.848'lik derecesiyle kazandı. McLaren-Mercedes adına Lewis Hamilton, 2010'daki yarışı 1.28.47.620 ile birinci sırada bitirdi.

SON KAZANAN VETTEL

Intercity İstanbul Park'ta 2011'de düzenlenen son yarışı, 1.30.17.558'lik zamanıyla Alman Sebastian Vettel kazandı. O dönem Red Bull-Renault adına yarışan ve 2011 yılını şampiyonlukla bitiren Vettel'in büyük üstünlük kurduğu Formula 1 sezonunda galip geldiği etaplar arasında İstanbul da yer aldı.

ALONSO VE SCHUMACHER'İN BİRİNCİLİĞİ YOK

F1'de 2005 ve 2006'nın şampiyonu İspanyol Fernando Alonso ile 7 kez dünya şampiyonu Alman Michael Schumacher, İstanbul Park Pisti'nde birincilik elde edemedi. Alonso, İstanbul'daki ilk 2 yarışı ikinci sırada tamamlarken, 2007 ve 2011'de üçüncü, 2008'de altıncı, 2009'da onuncu, 2010'da sekizinci oldu. Schumacher ise İstanbul'da 2005'te yapılan yarışı bitiremedi, 2006'da üçüncü sırayı aldı. Sonraki 3 yıl F1'e ara veren Alman pilot, 2010'da dördüncü, 2011'de 12. sırayı aldı.

9 PİLOT PODYUMA ÇIKTI

İstanbul Park'taki 7 yarışta 9 pilot, podyum sevinci yaşadı. Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jenson Button, Mark Webber ve Sebastian Vettel, İstanbul Park'ta podyuma çıkmayı başardı.

İSTANBUL'UN REKORLARI MONTOYA'DA

Intercity İstanbul Park Pisti'nin rekorlarını, Kolombiyalı pilot Juan Pablo Montoya elinde bulunduruyor. Montoya, 2005'te düzenlenen ilk yarışta İstanbul Park'ın en hızlı tur zamanı ve en yüksek hız rekorlarını ele geçirdi. Montoya'nın rekorları, şu ana kadar Türkiye'de düzenlenen 7 yarışta kırılamadı.

McLaren-Mercedes adına yarışan Montoya, 2005'teki müsabakanın 39. turunda 1.24.770'lik derecesiyle İstanbul Park Pisti'nde en hızlı tur zamanına sahip pilot oldu. Müsabakayı 3. sırada tamamlayan Montoya, aynı zamanda yarışta 330.3 kilometreye çıkarak en yüksek hıza ulaşan pilot unvanını da ele geçirdi.

> 2006'da en hızlı tur Schumacher'in

2006'da İstanbul Park'ta yapılan yarışta en hızlı tur zamanını, 55. turda 1.28.005 ile Ferrari'den Alman Michael Schumacher yaptı. Renault'dan İtalyan Giancarlo Fisichella, 317.8 kilometre hızla en yüksek hıza ulaşan pilot oldu.

> 2007'de en hızlı tur Raikkonen'den

2007'de Ferrari için mücadele eden Fin sürücü Kimi Raikkonen, 57. turda 1.27.295'lik derecesiyle yarışın en hızlı tur zamanını elde etti. McLaren Mercedes'in İngiliz sürücüsü Lewis Hamilton, 320.2 kilometre ile yarışın en yüksek hızına çıkan pilot olmayı başardı.

> 2008'de Ferrari pilotları Montoya'nın rekorlarına yaklaştı

2008'de Ferrari pilotları Felipe Massa ile Kimi Raikkonen, Montoya'ya ait İstanbul Park'ın en hızlı tur zamanı ve en yüksek hız rekorlarına en fazla yaklaşan isimler oldu. Massa ve Raikkonen, 2008'deki etapta 323.9 kilometre ile yarışın en yüksek hızını paylaştı. Raikkonen, 20. turda 1.26.506'lık derecesiyle yarıştaki en hızlı turu da attı.

> 2009'da en hızlı tur Button'dan

2009'daki etabın galibi Brawn GP takımından Büyük Britanyalı Jenson Button, 40. turda 1.27.579 ile yarışın en hızlı tur zamanına ulaştı. Yarışta en yüksek hıza, 312.8 kilometre ile McLaren Mercedes'ten Fin pilot Heikki Kovalainen çıktı.

> 2010'a Hamilton damgası

İstanbul'da 2010'da düzenlenen yarışa damgasını vuran isim Lewis Hamilton oldu. Yarışı ilk sırada tamamlayan Hamilton, 321.4 kilometre ile en yüksek hıza çıkmayı başardı. Renault'dan Rus Vitaly Petrov, 57. turda 1.29.165'lik süre yapıp en hızlı tur zamanını elde etti.

> 2011'in en yüksek hıza çıkan ismi Perez

Bu yıl Racing Point adına yarışan Meksikalı pilot Sergio Perez, 2011'de Sauber'in sürücü koltuğunda en yüksek hıza çıkan isim olarak öne çıktı. Perez, yarışta 319.7 kilometreye çıkarak en yüksek hıza ulaştı. Red Bull'dan Avustralyalı Mark Webber ise 48. turda yaptığı 1.29.703'lük derecesiyle yarışın en hızlı turunu attı.

16 PİLOT İLK KEZ MÜCADELE EDECEK

Formula 1'de bu sezon DHL Türkiye Grand Prix'sine kadar mücadele eden 21 pilotun 16'sı İstanbul'da ilk kez piste çıkıyor. Bu sezonki sürücüler arasında daha önce Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Sergio Perez, Kimi Raikkonen ve Nico Hulkenberg, Formula 1'in İstanbul ayağında mücadele etti. Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen, Alexander Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, George Russell ve Nicholas Latifi ise Formula 1 heyecanını ilk defa İstanbul'da yaşayacak. Daniel Ricciardo ve Romain Grosjean, geçmiş yıllarda test pilotluğu yapsalar da İstanbul'daki Formula 1 yarışında yer almadı.

3 DÜNYA ŞAMPİYONU

Bu sezon mücadele eden 21 pilottan 3'ü dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Hamilton geçen sezon şampiyonluk sayısını 6'ya yükseltirken, Vettel 4, Raikkonen ise bir kez sezonu şampiyon tamamladı.

Formula 1'de bu sezon en fazla pilot bulunduran ülkeler, üçer sürücüyle Fransa ve Büyük Britanya oldu. Bu ülkeleri, ikişer pilotla Almanya, Kanada ve Finlandiya takip ediyor. Şampiyonada birer Monacolu, Hollandalı, Taylandlı, İspanyol, Avustralyalı, Rus, Meksikalı, İtalyan ve Danimarkalı pilot bulunuyor.

13 PİLOTUN YARIŞ BİRİNCİLİĞİ YOK

Formula 1'de mücadele eden 21 pilotun 8'i en az bir kez Grand Prix kazandı, 13'ü ise henüz yarış birinciliği elde edemedi. Lewis Hamilton (93),Sebastian Vettel (53),Kimi Raikkonen (21),Max Verstappen ve Valtteri Bottas (9),Daniel Ricciardo (7),Charles Leclerc (2),Pierre Gasly (1) grand prix zaferi yaşayan isimler oldu.

TAKIMLARDA FERRARİ ÖNDE

Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor. Takımlar klasmanında Williams'ın 9, McLaren'ın 8 şampiyonluğu bulunuyor. Bu sezon şampiyonluğu garantileyen Mercedes ile Lotus 7'şer, Red Bull ise 4 defa şampiyonluk elde etti.

İSTANBUL PARK VİRAJLARIYA TANINIYOR

Toplam 2 milyon 215 bin metrekarelik alana kurulu pistin temeli, 10 Eylül 2003'te atıldı. 5 bin 338 metrelik pist uzunluğuna sahip Intercity İstanbul Park'ta 6'sı sağa, 8'i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor; en keskin virajın yarı çapı 15 metre. Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan yaklaşık 150 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip İstanbul Park, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor. İstanbul Park Pisti'nde 14 bini içeride, 26 bini de dışarıda olmak üzere 40 bin araçlık da otopark bulunuyor.

* Pist uzunluğu: 5 bin 338 metre

* Pist genişliği: 14-21.5 metre

* Mimar: Hermann Tilke

* Çevreyolu uzunluğu: 5 bin 482 metre

* İç yolların toplam uzunluğu: 2 bin 286 metre

* Toplam viraj sayısı: 14 (6 sağ-8 sol)

* Toplam düzlük sayısı: 4

* En keskin dönemeç yarıçapı: 15 metre

* En uzun düzlük: 720 metre

* Başlangıç-bitiş düzlüğü uzunluğu: 655,5 metre

* Pist düşey kerb sayısı: 16

* En fazla hız: 320,58 kilometre/saat

* En hızlı tur: 1.23.768 (Juan Pablo Montoya, McLaren-Mercedes, 2006, 11)

* Alt geçit sayısı: 2

* Üst geçit sayısı: 3

* Lastik bariyer sayısı: 124 bin

8. VİRAJ VE PİLOTLARIN GÖRÜŞLERİ

8. viraj pilotların korkulu rüyası olmuştur... 8. viraj art arda 4 apex noktasına sahiptir. Bu anlamda dünyanın meşhur virajlarındandır.

Sebastian Vettel (2011): Hızlı ve yavaş her türden viraj var, sekizinci dönüş gibi. Harika bir viraj. Her sene bu virajı düzgün bir şekilde geçmeye çalışıyoruz. Hızlı ve birçok tepesi var, bu yüzden nereye gideceğini çok zor görüyorsun. Virajda dönüş yapıyorsun ve en iyisini umuyorsun.

Mark Webber (2011): Birçok viraj var ve bu da pisti daha zorlu yapıyor. Sekizinci viraj çok çok uzun bir viraj. Birçok zirvesi var ve çok hızlı. Bu da lastiklere ve pilotun boynuna daha fazla yüklenilmesine sebep oluyor.

Michael Schumacher (2011): İstanbul Park saat yönünün tersine dönüyor, birçok iniş çıkışı ve farklı viraj şekilleri var yani burası yarışmak için çok hoş.

Lewis Hamilton (2011): Tabii ki herkes fantastik bir viraj olan sekizinci virajdan bahsediyor ama ben aynı zamanda geç frene basarak girdiğiniz dokuzuncu ve on ikinci virajları çok seviyorum. Çünkü hala hızlı giderken viraja girebiliyorsunuz ve bu gerçekten çok büyük keyif veriyor.