Altaylı'ya Formula 1'de kritik görev

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Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından Formula 1'in Türkiye'ye geri döneceğini ilk duyuran isim olan Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya, yarış organizasyonu tarafından kritik bir görev verildi.

Uluslararası Otomobil Federasyonu'ndan (FIA) yapılan açıklamaya göre, Altaylı, 9 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri dönen Formula 1'de yarış hakemi olarak görevlendirildi.

Formula 1'in her hafta gerçekleşen etaplarında yaşanan olayları incelemeleri için dört kişilik hakem heyeti görevlendiriliyor. Söz konusu heyette bir isim eski yarış pilotlarından seçilirken, bir isim de yerel hakem olarak görevlendiriliyor.

İstanbul Park'ta düzenlenecek yarışta, yerel hakem Altaylı olurken, eski yarış pilotlarından Derek Warwick de Altaylı ile birlikte görev yapacak pilot hakem olarak duyuruldu.

Haftasonu düzenlenecek yarışta, diğer yarış hakemleri ise Gerd Ennser ve Dennis Dea oldu.

Formula 1'in İstanbul etabına günler kala, pilotların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yarış otomobilleri ile sergiledikleri gösteriler heyecan yaratmıştı.