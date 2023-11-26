Formula 1 Abu Dabi GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 26 Kasım 2023 F1 puan durumu
Formula 1'de 2023 sezonunun 21. yarışı için artık beklenen gün geldi çattı. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti gerçekleştirilecek Grand Prix'de, son şampiyon ve lider sürücü Hollandalı Max Verstappen, pol pozisyonunda yer alacak. Merakla beklenen yarışa saatler kala; Formula 1 Abu Dabi GP ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının yanıtlarını ve güncel puan durumunu derledik!
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Formula 1'de Abu Dabi GP için artık heyecan dorukta. Bu sezon da yoluna doludizgin devam eden Max Versttappen, liderliğini pekiştirmek için yarışacak. İşte, motorsporları dünyasında şimdiden gözlerin çevrildiği F1 Abu Dabi yarışına dair tüm ayrıntılar...
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FORMULA 1 ABU DABİ GP NE ZAMAN?
Formula 1'de 2023-2024 sezonu Abu Dabi Grand Prix'si ile 26 Kasım 2023 Pazar günü saat 16:00’da başlayacak.
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FORMULA 1 ABU DABİ HANGİ KANALDA?
Yarışseverler Formula 1 Abu Dabi GP’sini Ssport ve Ssport Plus ekranlarından canlı olarak izleyecek...
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2023 FORMULA 1 PUAN DURUMU (PİLOTLAR)
1- M.Versttappen - 433 Puan
2- S.Perez - 224
3. L.Hamilton - 194
4- F.Alonso - 183
5. C.Sainz Jr. - 153
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2023 FORMULA 1 PUAN DURUMU (TAKIMLAR)
1- RedBull - 657
2- Mercedes - 326
3- Ferrari - 298
4- Aston Martin - 230
5- McLaren - 219
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