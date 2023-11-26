Formula 1'de Abu Dabi GP için artık heyecan dorukta. Bu sezon da yoluna doludizgin devam eden Max Versttappen, liderliğini pekiştirmek için yarışacak. İşte, motorsporları dünyasında şimdiden gözlerin çevrildiği F1 Abu Dabi yarışına dair tüm ayrıntılar...