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        Haberler Dünyadan Forbes dergisi 2023'e damga vuran en güçlü kadınları belirledi

        Forbes dergisi 2023'e damga vuran en güçlü kadınlarını seçti

        Forbes dergisi, her yıl olduğu gibi 2023 yılında da dünyanın en güçlü kadınlarını seçti. Bu yılki listede, siyasi, ekonomik ve kültürel alanda öne çıkan birçok kadın yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 10:06 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:06
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        • 1

          1. URSULA VON DER LEYEN

          Avrupa Komisyonu Başkanı olan Ursula Von der Leyen, Forbes'a göre 2023 yılının en güçlü kadını. Ursula Von der Leyen, Temmuz 2019'da Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun başkanlığına atandı.

        • 2

          2. CHRISTINE LAGARDE

          En güçlü kadınlar listesinde ikinci sırada yer alan Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'dır.

        • 3

          3. KAMALA HARRIS

          Listenin üçüncü sırasında yer alan Kamala Harris Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı olarak görev alıyor.

        • 4

          4. GIORGIA MELONI

          İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni, 22 Ekim 2022'de göreve başladı ve tarihte ilk kez bu görevi üstlenen kadın oldu.

        • 5

          5. TAYLOR SWIFT

          Times dergisi tarafından 'Yılın Kişisi' seçilen Taylor Swift listenin beşinci sırasında yer aldı.

        • 6

          6. KAREN LYNCH

          CVS Health'in (Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir sağlık çözümleri şirketi) başkanı ve CEO'su olan Karen Lynch Şubat 2021 yılında 300 bin kişilik sağlık hizmetleri şirketinde üst göreve yükseldi.

        • 7

          7. JANE FRASER

          Citigroup (Citigroup, Amerika Birleşik Devletleri merkezli çok uluslu bir finansal hizmetler şirketidir. Forbes Global 2000'e göre dünyanın en büyük şirketidir. Mal varlığı 1.9 trilyon ABD doları bulan şirketin 120.318 milyar ABD doları cirosu bulunmaktadır) CEO'su Jane Fraser, Mart 2021'den beri görevine devam ediyor.

          Wall Street bankasını yöneten ilk kadındır.

        • 8

          8. ABIGAIL JOHNSON

          Abigail Johnson, Forbes'un 2023 en güçlü kadınları listesinde yer alan Amerikalı bir milyarder iş kadınıdır. 1961 yılında doğan Johnson, finans devi Fidelity Investments'ın şu anki CEO'su ve chairman'ı olarak, finans dünyasında en saygın isimlerden biridir.

        • 9

          9. MARY BARRA

          Mary T. Barra, 24 Aralık 1961'de Michigan, Royal Oak'ta doğan Amerikalı bir iş kadınıdır. Şu anda General Motors Company'nin (GM) CEO'su ve chairman'ı olarak görev yapmaktadır. 2014 yılında göreve başlamasının ardından, "Big Three" otomobil üreticilerinden birine liderlik eden ilk kadın CEO oldu.

        • 10

          10. MELINDA FRENCH GATES

          Melinda French Gates, birçok alanda başarı göstermiş Amerikalı bir isimdir. Kendisi bir hayırsever, eski bir iş kadını, küresel savunucudur ve Bill & Melinda Gates Vakfı'nın eş-kurucusu ve eş-başkanıdır.

          Kaynak: Forbes

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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