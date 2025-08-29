Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Floyd Levine hayatını kaybetti

        Floyd Levine hayatını kaybetti

        'Bloodbrothers' ve 'Braddock: Missing in Action III' gibi birçok yapımda yer alan ABD'li oyuncu Floyd Levine, 93 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 09:29 Güncelleme: 29.08.2025 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        1960'lı yıllardan bu yana birçok dizi ve filmde rol alan Floyd Levine'dan acı haber verdi. ABD'li oyuncu, 93 yaşında hayatını kaybetti.

        Floyd Levine'ın vefat haberini, gelini Tracy Robbins sosyal medya hesabından duyurdu. Robbins, Floyd Levine için "Sevgili kayınpederim Floyd Levine, 24 Ağustos'ta güzel ailesiyle çevrili bir şekilde huzur içinde vefat etti. Seni çok özleyeceğim ama biliyorum ki melekleri şimdiden güldürüyorsun" ifadelerini kullandı.

        Floyd Levine, özellikle 1970'lerden itibaren televizyon dizileri ve filmlerde rol aldı, karakter oyuncusu olarak tanındı. Çok sayıda yapımda destekleyici rollerde yer aldı ve Hollywood'da uzun yıllar kariyerine devam etti. Genellikle dram ve aksiyon türlerinde yer aldı.

        Floyd Levine'ın yer aldığı projelerin bazıları şöyle; 'Bloodbrothers', 'Braddock: Missing in Action III', 'Angel III: The Final Chapter', 'Quincy', 'ME', 'Hill Street Blues', 'Hart to Hart', 'The Love Boat', 'Police Squad!', 'The A-Team', 'The Dukes of Hazzard', 'Head of the Class', 'Cagney & Lacey', 'Manimal', 'Crazy Like a Fox', 'Cousin Skeeter', 'Arliss.'

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Floyd Levine

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuyudaki cesedin sırrı ortaya çıktı!
        Kuyudaki cesedin sırrı ortaya çıktı!
        Düğünde damadı öldüren yengenin ifadesi ortaya çıktı!
        Düğünde damadı öldüren yengenin ifadesi ortaya çıktı!
        "Washington 14 gün içinde suçsuz bölge olacak"
        "Washington 14 gün içinde suçsuz bölge olacak"
        Gram altın rekor kırdı
        Gram altın rekor kırdı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi!
        Samsunspor, Panathinaikos'u salladı ama yıkamadı!
        Samsunspor, Panathinaikos'u salladı ama yıkamadı!
        Euro'dan önce Avrupa'da para sistemi nasıldı?
        Euro'dan önce Avrupa'da para sistemi nasıldı?
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        "Süper gücün lideri bir Rus varlığı"
        "Süper gücün lideri bir Rus varlığı"
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki
        Beşiktaş'tan Avrupa'ya erken veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa'ya erken veda!
        Habertürk Anasayfa