Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Florida Gulf Coast Üniversitesi'nin yeni rektörü Ayşegül Timur

ABD Florida Gulf Coast Üniversitesi'nin yeni rektörü Ayşegül Timur oldu. Timur, 1991 yılında kurulan ve 15 bin öğrencisi olan Üniversitenin ilk kadın rektörü seçilerek tarihe geçti.

Giriş: 05.05.2023 - 18:15 | Güncelleme: ABONE OL
Florida Gulf Coast Üniversitesi'nin yeni rektörü Ayşegül Timur

Profesör Dr. Ayşegül Timur, Florida Gulf Coast Üniversitesi'nin mütevelli heyeti tarafından 6'ya karşı 7 oyla üniversitenin rektörü seçildi.

Oylamanın ardından konuşan Prof. Timur, "Bu büyük kuruma liderlik etmekten ne kadar onur duyduğumu söyleyecek söz yok. FGCU'nun gelecek dönem başkanı olarak görülmem benim için gerçekten bir başarı" dedi.

Mütevelli Heyeti Başkanı Peter Sulick, "Dr. Timur zeki, çalışkan, kararlı ve kesinlikle oldukça çekici liderlik özelliklerine sahip. Çalışma ahlakı konusunda hiçbir soru işareti yok" dedi.

Timur, haziran ayında üniversite yönetim kurulundan onay aldıktan sonra 1 Temmuz'da göreve başlayacak.

Prof. Dr. Ayşegül Timur FGCU'da Strateji ve Program İnovasyonu'ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Bu görevinde, mikro kimlik doğrulama ve dijital rozetler girişimini başlatan Timur, üniversitesin ABD Ticaret Bakanlığı - Ekonomik Kalkınma İdaresi aracılığıyla 22,9 milyon dolarlık bir hibe almasına öncülük etti.

25 yıl önce Türkiye'den ABD'ye taşınan Timur, ABD'ye taşınmadan önce İstanbul Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans ve lisans derecelerini aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
2023 Anneler Günü ne zaman?
2023 Anneler Günü ne zaman?
Muğla açıklarında 73 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla açıklarında 73 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'da eşinin darp ettiği kadın hayatını kaybetti
Aydın'da eşinin darp ettiği kadın hayatını kaybetti
Diyanet personel alımı başvuruları tamamlandı!
Diyanet personel alımı başvuruları tamamlandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.