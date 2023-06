Jesus'un kulüp Başkanı Ali Koç'a kararını yaklaşık 2 hafta önce ilettiği öğrenilirken, DHA'nın haberine göre; kesin ayrılık neticesinde Koç'un Montella ile görüştüğü öne sürüldü. Adana Demirspor'un İtalyan hocası ile Ali Koç'un birkaç gün önce bir araya geldikleri ve her konuda anlaştıkları öğrenildi.

İRFAN CAN'IN DURUMU NET DEĞİL

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin durumu belirsizliğini koruyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 42 maçta görev yapan İrfan Can, takımına 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Bu sezon zaman zaman Fenerbahçe taraftarlarından tepki gören İrfan Can'ın başkan Ali Koç ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Hem İrfan Can hem de Fenerbahçe'yi tatmin edecek bir teklif olması durumunda, Kahveci'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakılacak. Bu karar yeni takımın gelmesi sonrası daha da netleşecek.