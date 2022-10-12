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'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

Enflasyon nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar vatandaşı darboğaza sokarken en çok etkilenen sektörlerin başında gelen otomobil piyasası durgunluk yaşamaya devam ediyor. Dudak uçuklatan fiyatlar endişeleri de beraberinde getirdi. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler ise güncel fiyatları yakından takip ediyor. Önce pandemi sonra ekonomik sıkıntılar derken ardından da çip krizi ülkemizde otomobil fiyatlarının iyiden iyiye yükselmesine neden oldu. Fiyatların artmasıyla birlikte araba almak hayal mi oldu diye kara kara düşünenler için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri haberimizde derledik. İşte marka marka en ucuz otomobiller için güncel fiyatlar...

12.10.2022 - 11:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2022 yılında sıfır otomobil fiyatları cep yakmaya devam ederken artan döviz kurlarından sonra fiyat listesinde güncellemeye gidildi. İyiden iyiye yükselen otomobil fiyatlarında ekim ayında listeler yeniden güncellendi. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelenin yanı sıra devam eden çip krizine, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış da eklenince tüm dünyada birçok ürün gibi otomobil fiyatlarında da ciddi artışlar yaşandı. Türkiye'de ise tüm bunlara ilave olarak döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyon da eklenince otomobil fiyatları rekor düzeye ulaştı.  Vatandaş en çok ihtiyaç duyduğu ve hayalini kurduğu sıfır araba için hayallerini rafa kaldırmak zorunda kaldı. 400 - 450 bin liraya sıfır otomobil sahibi olmak neredeyse imkansız hale gelirken olabilecek en ucuz fiyatlı sıfır otomobil fiyatlarını sizler için derledik. İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz araba modelleri...

  • VOLKSWAGEN 

    Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

    Liste fiyatı 504,600 TL

    Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

    Fiyatı 554,900 TL

    Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 599,100 TL 

    Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 691,600 TL

  • VOLKSWAGEN

    Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

    Fiyatı: 663,600 TL

  • VOLKSWAGEN 

    Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

    Fiyatı: 612,600 TL

  • VOLKSWAGEN

    Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 

    Fiyat 617,800 TL

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