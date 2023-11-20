Fırtına işçilerin konteynerlerini devirdi!

Siirt'te şiddetli fırtına işçilerin kaldığı konteynerleri devirdi: 2 yaralı
Şiddetli fırtına nedeniyle Siirt'te faciadan dönüldü. Kentte güneş enerji santrali şantiye alanında işçilerin kaldığı konteyner devrildi. Olayda 2 kişi yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde güneş enerji santrali şantiye alanında bulunan konteynerler fırtına nedeniyle devrildi, 2 işçi yaralandı.
İHA'nın haberine göre olay, Kurtalan ilçesine bağlı Yayıkdere köyünde yaşandı. Güneş enerji santrali şantiyesinde bulunan konteynerler fırtına nedeniyle devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, UMKE ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Devrilen konteynerlerde bulunan 2 işçi, 112 ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Devrilen konteynerler kullanılamaz hale geldi.