İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Büyükşehir İlkokulunun çatısı fırtına nedeniyle okul bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi.

İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin okul bahçesindeki çalışmaları sürüyor.

ESENLER'DE ÇATI MALZEMELERİ DÜŞTÜ

Esenler'de de bir binanın çatısından düşen çatı malzemeleri nedeniyle sokakta park halindeki 4 araçta hasar oluştu.

AA'nın haberine göre, 4 katlı bir binanın çatı katından fırtına nedeniyle çatı malzemesi parçalar düştü. Düşen parçalar nedeniyle bir binadaki dairenin pencere camı kırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmasını tamamlaması ve malzemelerin işçiler tarafından Esenler Belediyesine ait kamyonete yüklenerek götürülmesiyle sokak trafiğe açıldı.

ÇANAKKALE'Yİ DE VURDU

Çanakkale'nin Biga ilçesinde de fırtına nedeniyle yerinden sökülen apartmanın çatısı, çevrede hasara yol açtı. İlçe genelinde geceden bu yana etkili olan fırtınanın şiddeti zaman zaman artıyor.

Fırtına yüzünden ilçe merkezinde 5 katlı bir apartmanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar, karşı tarafta bulunan başka bir binanın camlarının kırılmasına neden oldu. Belediye ekipleri, çevreye saçılan parçaları temizlemek için çalışma başlattı.

Caddede iş yeri bulunan Ahmet Ağ, çatının uçup parçalara ayrılarak düştüğünü söyledi. Olayı görünce hemen dükkanına girdiğini belirten Ağ, "Yere düştükten sonra da dışarı fırladık, altında kalan var mı diye baktık. Çok şükür ki geniş bir alana yayılmasına rağmen yaralanan olmadı." dedi.