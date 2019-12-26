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Türkiye, “normal” olarak bilinen ya da tanımlanan koşullardan çok farklı bir kış mevsimi yaşıyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Kar yağışı ya yok ya da önceki yıllarla karşılaştırıldığında çok az. Bazı bölgelerde yoğun yağış sele neden oluyor. Bazı bölgeler suya hasret… Zaman zaman (hafta sonunda olduğu gibi) fırtına ve rüzgarlı hava hüküm sürüyor.
RÜZGAR EKEN, ENERJİ BİÇER
Rüzgar ve fırtına, elektrik üretiminde de “normal” olarak değerlendirilen sınırların aşılmasına ve tarihi bir rekorun kırılmasına yol açtı. Bu rekora girmeden önce elektrik üretim gücü hakkında kısa bir bilgi verelim.
Türkiye’nin elektrikte toplam kurulu gücü (doğal gaz, kömür, su, rüzgar, güneş ve diğerleri) 91 bin megavat düzeyinde bulunuyor. Bu gücün, 7 bin 615 megavatını rüzgar santralları oluşturuyor. İşletmedeki rüzgar santralı sayısı 183. Halen, 17 santralın da inşası devam ediyor.
Şimdi, rekorun ayrıntılarına bir bakalım. Rüzgar ve fırtınanın hüküm sürdüğü 22 Aralık Pazar günü, Türkiye’de 711 milyon dolayında elektrik üretildi. Bunun, yüzde 19.7’si rüzgardan karşılandı. Rüzgardan yaklaşık 140 milyon kilovatsaat elektrik üretildi. Bu oran, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde rekor olarak kayıtlara geçti.
Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan, HABERTÜRK’e yaptığı açıklamada, yüzde 20’lik payın önemli ve bir rekor olduğunu belirterek, “Hafta başında da rüzgarın elektrik üretimindeki payı önemli oranlarda seyretti. Pazartesi günü günlük elektrik üretimi 812 milyon 613 bin kilovatsaat oldu. Rüzgardan, yüzde 13.9 payla 112 milyon 989 bin kilovatsaat elektrik üretildi. Rüzgarın payı salı günü bir miktar düştü ve yüzde 7 oldu” diye konuştu.
PİYASA FİYATLARINA ETKİSİ
Toplam üretim içinde rüzgarın payının artmasıyla birlikte piyasada oluşan elektrik fiyatları da geriledi. Doğan, bu durumu şöyle açıkladı: “Yenilenebilir rüzgar, güneş gibi kaynaklardan üretilen elektrikte, YEKDEM kapsamında devletin alım garantisi bulunuyor. Devlet, öncelikle bu santrallardan üretilen elektriği alıyor. Kalan ihtiyaç diğer kaynaklardan karşılanıyor. Doğal gaz başta olmak üzere diğer kaynaklardan elektrik ihtiyacı azalıyor. Dolayısıyla bu durum piyasa fiyatları üzerinde düşüş yönünde baskı oluşturuyor. Fiyatlar geriliyor” dedi.
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