Türkiye´de finansal kesim dışındaki şirketlerin net döviz pozisyon açığı Mayıs döneminde, Nisan 2019 dönemine göre 4 milyar 952 milyon dolar azalarak 180 milyar 259 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın, Mayıs dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki şirketlerin döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Nisan 2019 değerlerine göre varlıklar 1 milyar 847 milyon dolar, yükümlülükler 3 milyar 105 milyon dolar azaldı. Net Döviz Pozisyon Açığı Nisan dönemine göre 4 milyar 952 milyon dolar azalarak, 180 milyar 259 milyon dolara geriledi."

Merkez Bankası verilerine göre;

- Varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları ve yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 506 milyon dolar ve 555 milyon dolar artarken, yurtiçi bankalardaki mevduat 311 milyon dolar azaldı ve sonuç olarak varlıklar 1 milyar 847 milyon dolar arttı.

- Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ile yurtdışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3 milyar 768 milyon dolar ve 112 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 775 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3 milyar 105 milyon dolar azaldı.

- Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mayıs 2019 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Nisan 2019 dönemine göre 83 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar ise 3 milyar 685 milyon dolar azaldı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 408 milyon doları artarken, uzun vadeli krediler 746 milyon dolar azaldı.

- Mayıs 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 104 milyar 88 milyon dolar olurken, kısa vadeli yükümlülükler 92 milyar 925 milyon dolar oldu. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu ise 11 milyar 163 milyon dolara yükselerek Nisan 2019 dönemine göre 33 milyon dolar daha az fazla verdi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 30 düzeyinde oldu.