Fırınsız Tatlı Tarifi, Nasıl Yapılır?

Fırın olmadan da enfes bir pasta yapabiliriz. Kimsede bisküvi olduğunu anlamaz. Enfes bir browni sanıp, nasıl yaptığınızı asla tahmin edemezler. Ayrıca çikolata krizlerine de birebir. Bol bol çikolataya doyurur insanı. Gerçekten abartmıyorum, harika bir lezzetti var. En önemlisi yapılışı çok pratik fırınsız tatlınızı tadanlar, bir porsiyon daha isteyebilirler.
Fırınsız Tatlı İçin Gereken Malzemeler:
3 su bardağı süt
4 yemek kaşığı toz şeker (tepeleme)
3 yemek kaşığı kakao (silme)
1, 5 yemek kaşığı mısır nişastası
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı tereyağı
80 gr sütlü veya bitter çikolata
2, 5 paket eti kakaolu bisküvi
Fırınsız Tatlı Yapılışı:
Tencereye süt, şeker, kakao, vanilya ve nişastayı alarak çırpın.
Ocakta devamlı karıştırarak, kıvam almasını sağlayın.
Kıvam alınca altını kısıp, 2 dakika daha karıştırarak pişirin.
Ocaktan alıp tereyağı ve çikolatayı ekleyerek karıştırın.
20*20 ebatlarındaki borcama, bisküvilerden bir sıra dizin.
Üzerine sıcak sostan biraz dökelim, her bisküviye geldiğinden emin olun.
Üzerine tekrar bir sıra bisküvi ve sos, sonra tekrar bisküvi ve sos şeklinde tamamlayın.
Bu şekilde üzerini streçleyip, buzdolabına kaldırın.
Arta kalan sosu tekrar ocağa alıp, biraz süt dökelim ve kıvamını inceltelim.
Kaynayınca, ocaktan alıp soğutun.
Tamamen soğuduğunda, tatlınızın üzerine döküp, buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.
Hiçbir ek süslemeye gerek kalmadan, saniyeler içinde bitecek olan tatlınız hazır.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Hazırladığınız sosun topaklanmaması için devamlı karıştırarak pişirin.
Yapmış olduğunuz bu tatlı, 1 gece buzdolabında bekletilip öyle tüketilirse daha lezzetli olur.
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