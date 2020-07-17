Fırında kabak mücver son derece sağlıklı olan bu yemeklerin başında gelen, beş çayı menülerinde, kahvaltıda bile yoğurtla birlikte sunacağımız nefis bir tarif. Misafirleriniz kabak mücverin tadına doyamayacaklar.

Fırında kabak mücver için gerekli malzemeler:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kırmızıbiber

1 adet patates

3 adet kabak

2 adet havuç

4 adet taze soğanın yeşil sapları

1 çay bardağı un

2 adet yumurta

1 çay bardağı beyaz peynir

Tuz

Karabiber

Fırında kabak mücver yapılışı:

Önce kabak, havuç ve patatesleri rendeliyoruz.

Kabak ve patatesin suyunu sıkıp, bu üçlüye minik minik doğranmış kırmızıbiberleri ve tuzu ekliyoruz.

Sıvıyağda yumuşayana kadar ara sıra karıştırarak pişiriyoruz.

Taze soğanı ilave ediyoruz, taze soğan yumuşayınca peyniri ilave ediyoruz.

Altını kapatıyoruz ve ılınmasını bekliyoruz.

Unu, yumurtayı Karabiberi ekleyip karıştırıyoruz.

Yağlı kâğıt serilmiş fırın kabına isterseniz kaşıkla şekil vererek, isterseniz kalıba dökerek yerleştiriyoruz.

Mücverimiz hazır. İster sıcak, ister ılık servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...