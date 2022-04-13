Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Fırat Tanış, iki ay önce eşi Kübra Tanış ile boşanmıştı. 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran ünlü oyuncu, önceki gün bir kız arkadaşı ile birlikte Etiler’de görüntülendi.