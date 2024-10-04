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        Haberler Gündem Güvenlik Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

        Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 14:01 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:01
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        Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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        Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları dürüyor.

        Milli Savunma Bakanlığı, son olarak Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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        #MSB
        #Terör
        #PKK
        #operasyon
        #Son dakika haberler
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