Gizemli arkadaş

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Fırat Çelik, önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Çelik, bir kadın arkadaşı ile sohbet ederken görüntülendi.

Flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşayan ikili, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti.