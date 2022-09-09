Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yeni projesi için Fransa'dan temelli dönüş yapan oyuncu Fırat Çelik, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Çelik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fırat Çelik, "Tiyatro oyunumda gecikme yaşandı ama yakın zamanda netleşecek. Onun haricinde sürpriz projeler de olacak. Netleştiğinde sizlerle paylaşırım. Sosyal medyada yakın zamanda dans paylaşımlarıma başlayacağım. Artık Türkiye'deyim" dedi.