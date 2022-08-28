Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Fırat Çelik, önceki akşam Beyoğlu'ndaki bir mekana girerken görüntülendi.

41 yaşındaki oyuncu, şarkıcı Gülşen'in tutuklanması ile ilgili sorulara "Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum, teşekkür ederim." diyerek karşılık verdi.